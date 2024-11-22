Apple急推iOS 18.1.1更新　修復兩大嚴重漏洞　官方強烈建議升級

Apple於昨日（20日）緊急推出了iOS 18.1.1及macOS Sequoia 15.1.1更新，針對兩個已被確認「可能在實際環境中遭到利用」的重大安全漏洞進行修復。這次更新目的是保護用家免受惡意攻擊，特別是針對WebKit與JavaScriptCore的漏洞。Apple強調，這些漏洞可能導致裝置被植入惡意程式碼或遭到跨站腳本攻擊（XSS），因此建議所有符合條件的用家立即升級。



兩大安全漏洞

Apple在其安全網站中詳細披露了這次修復的兩個漏洞，分別影響WebKit和JavaScriptCore，這些都是Safari和其他App的基礎技術。若iPhone/Mac機處理惡意製作的網頁內容，可能導致任意代碼執行，黑客可以利用這一漏洞遠端控制受害者的裝置。同時，可能發生跨站腳本攻擊（XSS），黑客可藉此竊取用戶資料或執行未授權的操作。

影響範圍：iPhone XS及更新型號的設備、第三代及之後的iPad Pro、第一代及之後的11英寸iPad Pro、第七代及之後的iPad，以及第五代及之後的iPad mini等。



Apple指出，這些漏洞目前已知主要影響Intel架構的Mac系統，但其他裝置，如iPhone仍有潛在風險，建議所有用戶即時更新以確保安全。