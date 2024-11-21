Tesla Cybertruck毛病頻傳　1年6度召回　問題多多仍無阻死忠力挺

特斯拉最新的電動皮卡車Cybertruck，推出不到一年已召回6次，是特斯拉「求快」的科技血統釀禍？



特斯拉電動皮卡「Cybertruck」自去年11月正式交車即將屆滿一周年，但卻已經6度召回維修。層出不窮的品質問題讓外界批評， 特斯拉追求快速行動的科技公司作風 ，才導致Cybertruck不斷出包。

Cyber​​truck雖然問題多多，但鐵粉仍然力挺。（REUTERS）

近日特斯拉按照美國國家公路交通安全管理局的要求，宣佈召回2,431輛Cybertruck。這次召回主要是為了更換有缺陷的逆變器零件。特斯拉表示，截至7月30日生產的Cybertruck逆變器有瑕疵，可能增加碰撞風險。

電動車馬達逆變器是動力系統核心，負責將電池電力轉換成馬達驅動電源。

Cybertruck在台巡展ing！

Cybertruck目前僅在美國及加拿大販售，每輛售價8萬美元起，推出以來相當受歡迎，今年第三季交車數成長一倍以上，已是美國賣得第三好的電動車，僅次於特斯拉Model Y及Model 3。

此外，Cybertruck正在台灣展開「硬派巡展」，首站於 2024年11月15日在新光三越台北信義新天地 A11體驗店開幕。此次巡展將持續至2025年4月，計劃在全台超過13個地點進行靜態展示，讓消費者近距離欣賞這款備受矚目的電動車型。

Cybertruck不到一年已召回6次（數位時代提供）

Cybertruck毛病頻傳，不到一年已召回6次

然而，這輛難產多年才終於正式量產的電動車，卻頻頻遭遇品質及設計問題，為此發布了大量線上更新（OTA），還不得不多次召回工廠進行修理。包括這次的召回在內，Cybertruck自去年11月底交車至今不到1年裡，已經召回達6次之多。

回顧過去的數次召回：

2024年2月，特斯拉因警示燈字體過小，一口氣召回約220萬輛車，其中包括Cybertruck。



2024年4月，Cybertruck油門踏板墊可能鬆動導致踏板卡住，召回逾3,800輛Cybertruck。



2024年6月，特斯拉分別就Cybertruck雨刷馬達可能停止運作、車身裝飾不牢固有掉落風險進行兩次召回，總計影響約1.1萬輛Cybertruck。



2024年10月，後視鏡頭有影像延遲問題，可能增加碰撞風險，召回超過2.7萬輛Cybertruck。



且上述僅是必須透過召回才有辦法解決的重大缺陷，還有更多大大小小問題是依靠特斯拉慣用的OTA來解決，也有不少Cybertruck車主在網路上分享遭遇的設計缺陷、故障問題。

拋錨、工差、異音，問題多多

好比說，今年4月就有車主表示，他開著Cybertruck去洗車後直接拋錨，重置5小時後才有辦法重新運作，當時被網友譏笑這輛車「防彈不防水」。馬斯克曾對外宣傳Cybertruck的防彈性能，當年發表會上也讓設計師拿鎚子敲擊車身，表現這輛新產品的可靠性。

另外，有Cybertruck車主在網路上發文警告關車門要多加小心，他因為關車門不慎夾到腿，刮出片血淋淋傷口，不得不到醫院縫了好幾針。車門夾到腿後果會如此嚴重，一部分原因可歸咎到Cybertruck有稜有角的造型設計。

《InsiderEV》還分享，一位名為Kobra ToldYa的YouTuber非常喜愛Cybertruck，稱之為他的夢中情車，在第一時間訂購了這輛車，並為了早一個月取車直接帶全家飛到加州。然而，真正開上Cybertruck後，他就陷入無止境的困擾當中。

從第一天發現後車廂有瑕疵對不準、擋風玻璃有問題，到汽車中控有異音、後車廂開關按鈕有時沒反應、位於中控上方的緊急排檔桿突然鬆脫……一系列問題。

有YouTuber在頻道分享，心愛的Cybertruck到手後發現問題層出不窮，包括上方的排檔桿直接脫落。 （YouTube）

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甚至汽車媒體《Car and Driver》在年度評鑑中直接排除Cybertruck，並直白寫道租來的Cybertruck第二天就壞了，根本沒辦法測試。Cybertruck爆出的種種毛病，也一度讓特斯拉股價表現低迷。

科技公司作風釀禍？

Tesla Cybertruck（unsplash@maxim-g_）

相較於車廠，特斯拉一直更被外界視為一間科技公司，認為他們敢於創新、行動迅速的作風，是特斯拉成為美國百年裡唯一能夠成功量產、實現獲利的汽車/電動車公司的關鍵。但這種科技公司的特質，也被認為是特斯拉不斷惹上爭議的原因。

汽車資訊公司Edmunds車輛測試總監強納森．艾法蘭（Jonathan Elfalan）指出，Cybertruck有著不少創新，同樣也存在大量問題，Edmunds購買的那輛就遇到許多系統故障，這反應出特斯拉快速行動、打破常規的科技界作法。

他們是一家製造車輛的科技公司，我認為他們有很多創新，但快速行動……這種作法可能會釀成疏失。 艾法蘭

目前，特斯拉面臨著美國國家公路交通安全管理局四項安全調查，包括其自動駕駛技術是否存在缺陷，還有多起個人及集體訴訟纏身。

一位代表多位因特斯拉自駕技術受傷的律師布萊特．施萊伯（Brett Schreiber）同樣指出， 「我們在特斯拉身上看到的始終是一間科技公司的精神，想要盡快推出產品，而一間汽車公司推出車輛應該要更加有規劃、考慮周到。」

鐵粉力挺！Cybertruck吸引力仍足

鐵粉表示：Cybertruck吸引力仍足（unsplash@ranamotorworks）

不過特斯拉選擇這麼做，一部分原因或許在於旗下車主非常死忠。前述提到因車門夾傷縫上好幾針的車主，就在分享遭遇時強調他仍然非常喜歡Cybertruck。

因為Cybertruck各種毛病苦不堪言的YouTuber Kobra ToldYa也聲稱，他依舊非常愛Cybertruck，形容就像面對喜歡的人有時初期不會那麼順利，

只要挺過去就能感受到美好時光。

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