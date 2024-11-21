外媒指Apple要推出iPhone Flip　這3件事要處理妥當：鉸鏈是關鍵

科技行業資深編輯指出，蘋果即將推出的首款摺疊屏手機iPhone Flip需要在鉸鏈設計、副屏功能和適配軟件完善等方面精準拿捏三大關鍵點。



關於設計方面，有兩種iPhone摺疊概念被提出。一種是採用柔性顯示屏，並在底部保留一小段非覆蓋區域，方便用戶查看通知和上下文訊息；另一種則將相機矩陣與小尺寸通知屏幕融合在一起。另外還有傳言稱，iPhone Flip可能會採用自修復材料以實現自我修復功能。

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在規格方面，雖然具體細節尚未確認，但根據現有訊息推測該手機至少會配備A系列晶片和8GB Ram，以滿足蘋果智能功能的運行需求。

最為關鍵的是鉸鏈設計，因為它直接關係到設備展開時的流暢度以及耐用性。目前有兩個備受關注的鉸鏈設計方案：一是蘋果獨有的曲面鉸鏈顯示屏技術，二是類似摩托羅拉Razr的鉸鏈設計。無論採用哪種方案，耐用性都是首要考慮因素之一，因為鉸鏈區域很容易出現故障。

針對副屏功能，蘋果應該避免僅僅將其侷限於通知顯示，這是其他品牌已經犯過的錯誤。例如，在Samsung Z Flip 6中，副屏功能非常多樣化，不僅可以用於通知顯示，還可以與其他應用程序協同工作，如在不翻開手機的情況下使用前置攝像頭拍照等。這樣可以極大地提升用戶體驗。

此外，蘋果還可以將iPhone 15 Pro Max中的Action按鈕功能融入摺疊屏手機中，在摺疊狀態下為用戶提供更多便捷操作選項。例如，在下半屏記錄筆記的同時上半屏觀看視頻等。然而要實現這些功能的前提是副屏尺寸足夠大。

多任務處理能力也是蘋果摺疊屏手機需具備的重要特性之一，即允許用戶在同一屏幕上同時進行兩項不同操作。例如，在上半邊觀看視頻，在下半邊記錄筆記等。蘋果需要為摺疊屏手機打造實用且具有吸引力的場景應用，以確保即使新鮮感消逝後仍能滿足用戶需求。

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