掃地機械人闖禍！地上倒瀉鼓油厚塗地板 網民：幸好不是寵物大便｜不少人為了方便都會使用掃地機械人清潔家居，不過近日就有網民分享自己家的掃地機械人將倒瀉的鼓油塗了在地板上，即睇詳情。



掃地機械人闖禍！地上倒瀉鼓油厚塗地板

不少人都會用掃地機械人清潔地板，方便又省力。更有一些掃地機械人有定時清潔功能，可以在指定時間自動清潔家居，不過近日就有台灣網民在社交平台threads上分享，指自己家中的掃地機械人在自己不在家的時候，將倒瀉在地上的鼓油塗抹在整個地板上，讓他相當崩潰，指「使用掃地機器人最害怕的事還是發生了醬油倒了，家裡沒人，機器人拖遍了整個房子，廚房直接來個厚敷，最後清潔機器人比清潔房間還累」。

掃地機械人闖禍！地上倒瀉鼓油厚塗地板 (Threads)

網民：幸好不是寵物大便

事件引來大批網民留言，有人指不是寵物大便算是相當幸運，否則機械人會將大便塗在地板上，亦有人分享自己試過在地震時出外旅遊，結果沐浴乳被震跌到地上，家中的掃地機械人就這樣把沐浴乳在地上塗開。不過有網民亦提出一個疑問：「家中沒有人為什麼鼓油會倒地？」

網民：幸好不是寵物大便 (Threads)

有人分享自己試過在地震時出外旅遊，結果沐浴乳被震跌到地上，家中的掃地機械人就這樣把沐浴乳在地上塗開(Threads)

有網民亦提出一個疑問：「家中沒有人為什麼鼓油會倒地？」 (Threads)

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