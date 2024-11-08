Gundam 45週年 x Momax聯乘限量三大產品｜今年《Mobile Suit Gundam機動戰士高達》首次播映45週年紀念，Momax特別與Gundam合作，推出一系列融合高達經典機體及角色元素的聯乘產品，讓高達迷一睹久違的經典元素。



同時慶祝播映45週年紀念，Momax特於銅鑼灣希慎廣場店內放置2台高達及渣古高達各1.8米的巨大模型，供fans們前往拍照打卡。同時Momax也推出了3大限量聯乘數碼產品，包括無線充電池、旅行充電器及多功能插座，產品均以RX-78-2高達及MS-06S馬沙專用渣古Ⅱ為設計靈感，將經典機體融入實用生活單品，令高達迷為之興奮。

1.8m高達設在銅鑼灣店中，fans值得前往朝聖。

1-Power X Pro 5000mAh 磁吸無線充帶線行動電源連支架

1-Power X Pro 5000mAh 磁吸無線充帶線行動電源連支架

首款以RX-78-2高達為設計靈感的是1-Power X Pro 5000mAh磁吸無線充帶線行動電源連支架。產品採用鋅合金打造的支架，巧妙地融合了高達機體的保護盾造型，並以主色調呼應經典機型。除了支援磁吸無線充電，5000mAh的電池容量還能為多達3部裝置同時供電。此外，產品亦配備QC 3.0及PD 20W的快速充電功能，絕對是高達迷的必買之選。售價為$349。

1-World+ 70W GaN 3-插口 內建 USB-C 充電線 + AC 旅行充電插座

1-World+ 70W GaN 3-插口 內建 USB-C 充電線 + AC 旅行充電插座

另一款備受關注的是1-World+ 70W GaN 3-插口內建USB-C充電線+AC旅行充電插座。產品不但採用高效能的PD 70W輸出，更特別設計了4種國際主要插頭規格，方便用家在不同國家旅遊時使用。機身印有「地球聯邦宇宙軍」及「自護公國」等《機動戰士高達》標誌性字眼，無疑能引起粉絲共鳴。售價為$399。

ONEPLUG PD20W 2A2C 7 位拖板

ONEPLUG PD20W 2A2C 7 位拖板

最後介紹的是ONEPLUG PD20W 2A2C 7位拖板，同樣提供RX-78-2高達、MS-06S馬沙專用渣古II以及MS-06渣古II三種版本選擇。除了最多能同時為7部裝置充電的強大功能，產品亦採用USB-C及USB-A雙介面設計，支援PD 20W快速充電。機身更印有高達經典標誌，售價為$299。

為了配合這次聯乘，Momax在銅鑼灣希慎廣場店內特別設置了2台高達及渣古Ⅱ巨大模型，高達1.8米。可以近距離觀賞經典高達模型機體，fans必到打卡留念。