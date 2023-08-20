家電｜熱水爐選購攻略　優缺點比較一文看清　慳電又安全你要識揀

熱水爐忽冷忽熱，甚至水溫太燙或是不夠熱的的情況是每個家庭與租屋族的夢靨。尤其發生在寒冷的冬季時，想要洗個舒服的熱水澡，卻常因為熱水爐挑錯或太過老舊而引發問題。就有PTT鄉民在網路上開起討論，詢問熱水爐汰舊換新該如何選擇？為何電器行老闆都大推「儲熱式熱水爐」？



在選擇的同時，除了希望讓熱水爐穩定輸出，也要能提高熱水爐的安全係數，但熱水爐款式這麼多，究竟該如何選擇呢？就讓我們分享一些小秘訣，教大家熱水爐該怎麼挑，才能既省電又安全！

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瓦斯熱水爐 VS 電熱水爐

目前市面販售的熱水爐中，大致可分為兩大類：使用瓦斯加熱的「瓦斯熱水爐」以及只使用電來加熱的「電熱水爐」。以目前的台灣家庭來說，仍以瓦斯熱水爐為主。而市面上的電熱水爐也分為「儲熱式熱水爐」和「即（瞬）熱式熱水爐」。

安裝位置

如果要安裝瓦斯熱水爐，通風良好的室外空間是必要的，主要為了避免燃燒不完全會產生一氧化碳，而加裝鐵窗或堆放雜物的陽台也不是理想地點。所以租屋族如果沒有合適的場所，建議安裝電熱水爐，以防止燃燒不全的問題。

產出的熱水量

瓦斯熱水爐每分鐘可加熱的水量公升數從10L到24L都有，水量公升數愈大，愈能讓多間浴室使用，不用擔心熱水來不及加熱的狀況，且瓦斯熱水爐安裝費用較低，是台灣家庭普遍使用的熱水爐款式。

電熱水爐中的「儲熱式熱水爐」，儲水量有8、12、20、30、50加侖等不同容量可供選擇，儲水量愈多愈能同時供給愈多人使用，然而價格與耗電量通常較高。若家庭成員有4人以上，電熱水爐推薦至少要有30加侖的儲水量，才不會洗到一半沒有熱水。而「即熱式熱水爐」雖然加熱速度快，但熱水量較低，比較適合單身的租屋族使用。

使用安全性

瓦斯熱水爐的優點是裝了之後隨開隨用，數位恆溫。然而在安全性方面，需確實強制排氣，否則瓦斯燃燒不完全會產生一氧化碳，有致命的危險。

「儲熱式熱水爐」免用瓦斯，是鄉下山上租屋族的好幫手。內膽是白鐵製，外圍包聚氨酯隔熱，而內膽會爆炸的機率幾乎為0，即使爆炸也有聚氨酯緩衝，是款安全係數較高的熱水爐。

「即熱式熱水爐」的優點是熱水即開即用，缺點卻是最致命的安全問題。其內膽由塑膠製成，且有漏電風險，更嚴重有可能引發電線走火。所以購買時務必慎選廠牌，確認內部配線完整，將電水隔離，即可提高其安全性。

熱水爐優缺點大整理

1. 瓦斯熱水爐

優點：跟電熱水爐相比能省下不少電費，也不會佔用太大的空間。

缺點：燃燒的氣體可能會產生一氧化碳，如果未安裝強制排氣，或是設在不通風的地方，會有中毒的風險。

2. 儲熱式電熱水爐

優點：沒有一氧化碳中毒的風險，可安裝在室內，安全係數高。

缺點：需先有時間預熱燒水，耗電量較高。

3. 即熱電熱水爐

優點：體積較小不會佔空間，加熱的速度較快。

缺點：洗澡時容易忽冷忽熱，冬天熱水的溫度可能會不夠高。

看完了瓦斯熱水爐與電熱水爐的比較，以及在選擇熱水爐上的考量要點後，對於如何挑選理想的熱水爐想必多少有些心得了吧？但不論選擇瓦斯熱水爐或是電熱水爐，都必須要慎重的考量，評估環境的限制、用電量的附載等等，確保使用上的安全保障喔！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：熱水器選擇攻略》瓦斯、儲熱式、即熱式3機種大比拚，這樣挑省電又安全】