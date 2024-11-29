Amazon Black Friday優惠到今日（11月29日） 就結束，日本和美國 Amazon 都同樣在最後一日推出震撼優惠活動，Dyson家電、手提電腦、Samsung SSD、平板等，多樣電子產品都有激抵優惠。想知如何免運費送到門口，以及在最後一日執到平貨，即睇 Amazon Black Friday 優惠有什麼抵買推介：



兩地Amazon格價

由於 Black Friday 的減價幅度比全年其他優惠大多較吸引，因此很多產品都很快會被一掃而空。如在美國 Amazon 沒貨的話，不妨在日本 Amazon 找找看，現時日圓低水，可能優惠會更吸引。如美國 Amazon 上的 Dyson 吸塵機經常斷貨，但在截稿前仍可在日本區買到。

美國Amazon Black Friday優惠：

+ 19

日本Amazon Black Friday優惠：

+ 7

免運費送上門

只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「無料配送 配送先: 香港」／「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。

如果一些未能直接免運費送到香港的產品，如 Apple 產品，就需要自己找集運送回香港。現時香港常用的大型集運有Buyandship、ShipBao、Buyippee等，建議先比較各間集運的運費、提取地點。