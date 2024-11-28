Black Friday黑色星期五2024 優惠！DJI 62折、PS Plus7折、PS5遊戲 5折 、CASETiFY 85折｜今年Black Friday黑色星期五來襲，本地不少品牌推出優惠力度空前，無論想換新手機、添置遊戲機，又或是尋找生活必備配件，都有不少心水產品。不論是科技控、遊戲迷還是時尚達人，都有精選優惠等著您!



DJI - 運動相機及雲台低至6折優惠

科技愛好者必看!全球領先的消費級無人機及創新影像方案品牌DJI，即將於 2024 年 11 月 28 日至 12 月 4 日期間推出Black Friday優惠活動。消費者可於DJI概念店及指定零售商戶，以最高HK$440的折扣優惠入手DJI Action 4系列運動相機和DJI Osmo Mobile 6手持雲台。其中Action 4標準套裝和全能套裝最高享有7折優惠，而Osmo Mobile 6更低至6折發售，為旅行攝影、運動拍攝等提供高性價比的選擇。

Action 4 標準套裝

原價 $2,179

優惠價 $1,769

折扣 $410（81折）

Action 4 全能套裝

原價 $2,939

優惠價 $2,499

折扣 $440（85折）

Osmo Mobile 6

原價 $888

優惠價 $559

折扣 $329（62折）

CASETiFY - 時尚手機配件85折起優惠

時尚生活品牌CASETiFY今年亦加入Black Friday戰局，由即日起推出高達85折的限時優惠。消費者只需購買一件指定產品，即可享85折優惠;訂購兩件可以75折入手;而三件或以上更可享7折超值優惠。CASETiFY系列涵蓋逾千款印花圖案任你選擇，無論是自用手機殼或送禮都能找到心頭好。

PlayStation Black Friday數位遊戲大優惠

對於熱愛遊戲的玩家來說，2024年PlayStation Store Black Friday優惠絕對是必關注重點。由 11 月22日至12月2日期間，Sony PlayStation推出多款熱門遊戲以至Premium會籍優惠，低至2折起。其中如大熱遊戲《EA Sports FC 25》、《劍星》外，還有不少Bandai Namco殿堂級動作遊戲《黑暗靈魂》系列、人氣忍者題材的《終極風暴》系列以及《七龍珠》系列等多個暢銷作品，都將推出五折優惠；而PlayStation Plus 12個月會籍更有高達七折的驚喜價格，不容錯過的絕佳機會！

精選遊戲折扣

EA Sports FC 25：$549.00 ＞ $274.50

暗喻幻想：ReFantazio：$478.00 ＞ $358.50

Warhammer 40000: Space Marine 2：$568.00 ＞ $454.40

英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-：$468.00 ＞ $374.40

霍格華茲的傳承：$548.00 ＞ $164.40

暗黑破壞神 IV - 資料片組合包：$548.00 ＞ $356.20

SILENT HILL 2 Deluxe Edition：$531.00 ＞ $424.80

Resident Evil 4 Gold Edition：$378.00 ＞ $226.80

劍星：$568.00 ＞ HK$403.28

Cambridge Audio - Hi-Fi音響產品最高享65折優惠

英國頂級Hi-Fi品牌 Cambridge Audio 亦為慶祝 Black Friday，由即日至12月5日於官網推出優惠活動。全新推出的受歡迎耳機產品Melomania P100和M100，優惠價更低至65折，讓音樂愛好者以相宜價格入手高品質發燒級音響。另外，品牌年中在香港率先發售的頂級家庭音響Evo One系列，在此次優惠活動中也將享有精彩折扣。