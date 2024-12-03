大陸玩命直播　挑戰零下30°C露營　車中燒碳取暖致一氧化碳中毒亡

內地直播平台的興盛和非常可觀的收入，有部分網紅不斷尋求新穎而極端的方式吸引觀眾，從挑戰人體極限到進行危險活動都不在話下。然而，這些行為有時會將生命置於危險之中，甚至導致悲劇。近日，一位中國旅遊網紅「閩哥遊地球」因在最低零下30°C的內蒙古極寒地區露營直播，不幸因燒炭取暖引發一氧化碳中毒身亡，網紅為了流量進行的玩命行為再次引起關注。



零下30°C的致命挑戰

「閩哥遊地球」是內地旅遊直播圈知名網紅，經常挑戰極端環境，吸引大批粉絲觀看。然而，這次他在內蒙古呼倫貝爾根河市的直播卻成為他最後的演出。根河市被譽為「冷極」，冬季氣溫可低至零下58°C，環境異常嚴酷。「閩哥」在直播挑戰極寒露營時，為了抵禦低溫疑似在車內燒炭取暖，結果因一氧化碳中毒不幸身亡。

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其女兒在事後的發文中提到，「閩哥」是經驗豐富的戶外愛好者，但這次仍因疏忽安全細節而付出生命代價。因此，呼籲其他直播主注意安全，避免再發生類似悲劇。當地政府表示，這片露營地並未收費，參與者均屬自發行為，安全問題令人擔憂。

「閩哥」的事件引起網友的廣泛討論，許多人批評直播平台未對極端挑戰內容進行有效監管，導致為流量博命的現象屢見不鮮。平台應該對這類高風險活動加強審查，並引導創作者進行健康且有意義的直播內容。

其他五大玩命網紅

類似「閩哥」的悲劇並非孤例。在過去幾年裡，許多網紅因追求極端內容而陷入危險，甚至付出了生命的代價。例如吃播網紅于海龍「泡泡龍」以暴飲暴食聞名，他的影片大多是以大量進食高熱量食品吸引眼球，吸引了超過250萬粉絲。然而，長期的暴飲暴食最終讓他的健康亮起紅燈，瞌體重達160公斤的「泡泡龍」，年僅29歲便因猝死而結束生命。

另外以飲酒為直播內容的「三千哥」，在直播中一次性狂飲4瓶白酒，最終因酒精中毒不幸去世。此後不久，另一名酒類網紅「中原黃哥」也因同樣的猝死在家中。

一位擁有數十萬粉絲的湖南網紅「羅小貓貓子」，在直播中因抑鬱症情緒失控，當眾喝下農藥，最終不幸離世。她的行為震驚了粉絲，也暴露了直播行業中心理健康支持的缺失。另外，重型電單車女神「小魚愛吃魚」則因超速騎行發生車禍，當場喪命。這些事件無一不揭示了極端直播的高風險，為了流量把性命置之不理。