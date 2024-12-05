一位高達模型愛好者，因為妻子反對，每次購物後都要襯「海關」走開時「走私」回家，並藏於衣櫃之內，等夜闌人靜時才能拿出來欣賞一會，真是男人最痛。然而妻子在搬屋執櫃時，一批私藏高達竟被發現，妻子像海關搜出毒販物證一樣，將玩具一字排開拍攝相片，並在台灣「Just Build Model 做模型就對了！」討論區向網民查詢價錢、方便之後「量刑」。



高達模型同好出事．四方兄弟來援

圖中可見有次過100盒模型，當中不乏單色包裝盒的P-BANDAI限定版，還有巨型的MG系列，記者目測心算都最少值2至3萬港元，相信之後一定要留「跪LEGO之刑」，好在討論區一眾兄弟見義勇為，齊齊為嫂子報價，但為免兄弟刑罰太重，在價錢上當然是避重就輕：「你老公買的都不太值錢、初步估計只值5千元左右（新台幣／即約1200港元）」「一盒大既200元（約50港元）單色盒是體驗試作品，更便宜大概150（約40港元）」「有寫呀！1：144即是144元、1：60即是60元」（其實是模型比例數字）

Just Build Model 做模型就對了 討論區截圖

黑暗榮耀劇景改圖／設計對白

Just Build Model 做模型就對了 討論區截圖

Just Build Model 做模型就對了 討論區截圖

黑暗榮耀劇景改圖／設計對白

Just Build Model 做模型就對了 討論區截圖

水份太高難相信．網民開始惡搞留言

由於回覆水份太高，甚至大家都知圓不了謊，甚至開玩笑表示：「5000估價太高、應該只值4000左右，我出4000可上門收購。」甚至有萬代商場的模型店家說：「都是在我家感謝祭時特價買的，加起來不到1000元（新台幣／／即約250港元），老公真是精打細算，請珍惜。」

Just Build Model 做模型就對了 討論區截圖

記者祝福這位高達兄弟可以平安無事，但最感興趣是事主的衣櫃究竟有多大，為何可以收藏100盒模型……