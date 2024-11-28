MGSD 飛翼高達零式EW官方開箱｜比PG RG更精緻．搶先分析封神新作｜為何今年聖誕檔沒有MG/PG級重榜新作呀！長假砌咩好？其實怕甚麼？大家還有MGSD 飛翼高達零式EW （Wing Zero EW）呀！



萬代官方部落格率先公開了100張MGSD 飛翼高達零式EW實物組裝圖，完全展示了這款新作的細膩度絕不比PG RG弱，更針對「掉毛天使高達」超長twin buster rifle 雙槍齊發、展翅半跪等標誌性動作，加入大量鞏固姿勢、固定握持武器的小機關，成熟度已遠超PG RG 系列！不用再買圍搵、MGSD 飛翼高達零式EW就是你年尾必砌的重頭作！

MGSD 飛翼高達零式 EW 模型開箱（Gundam Base 官網圖片）

今次MGSD 飛翼高達零式 EW開箱原來是由福岡Gundam Base的士大夫負責製作，他們以「新次元之翼」為口號，向玩家展示這款超越SD高達模型常識的新作，詳細介紹組裝分件、可動細節，有型甫士都樣樣齊，看完後真的非常期待11月30日正式發售。

頭部分件及組裝圖：雙眼有內構零件，主鏡頭內的細節與透明零件重疊，創造出逼真的多層結構。



MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

上身分件及組裝圖：Wing Zero 上身最大特點就是胸部感測器上的透明綠色零件，全個上身由大量內部零件和透明零件組成，有多層次結構。



MGSD 飛翼高達零式EW｜上身分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜上身分件及組裝圖

雙臂分件及組裝圖：膊頭裝甲有多種組件重疊，做成完係分色分件，前臂上摺角度幾乎達160度，前臂的感應器部分以透明零件再現，可動手型特別巨型，以配合巨型雙槍 Twin Buster Rifle。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

雙腳分件及組裝圖：最重點當然是幾乎可完全對摺，加上有連動外甲的膝蓋部份，令到身大腳短的MGSD 飛翼高達零式EW都做到半跪動作。配合「零式系統啟動」的爆甲模式，小腿部份還有些原創的可動甲。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

下半身髖部分件及組裝圖：髖關節有多種層造，裙甲部分可以獨立移動。



MGSD 飛翼高達零式EW｜下半身髖部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜下半身髖部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜下半身髖部分件及組裝圖

背包及雙翼內骨架分件及組裝圖：背包連接身體部份有滑扣，留意一旦接合後就無法再拆開，一定要做好上色再組裝。另因雙翼非常巨型，背包頂部左右兩支雙翼內骨架同樣非常大條，且有很多骹位。



MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

本體各處關節一覽｜一雙天使翼仍未完成，現在先來看看本體完成後的美態。

MGSD 飛翼高達零式EW｜一雙天使翼仍未完成，現在先來看看本體完成後的美態。

MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部非常巨型，頸位可動幅度夠多。

MGSD 飛翼高達零式EW｜胸部駕駛倉可以拉出

腰部前曲幅度

MGSD 飛翼高達零式EW｜腰部左右傾斜幅度

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙膊有拉出式暗骹

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙膊暗骹拉出後，雙臂就可以向前摺。

MGSD 飛翼高達零式EW｜不過礙於巨型的膊甲，雙手提高的角度就只能到圖中位置為止。

MGSD 飛翼高達零式EW｜飛翼高達零式EW姆指／食指獨立可動。

MGSD 飛翼高達零式EW｜髖關節可以一整片向左右兩邊拉出，下半身及雙腿動作自然。

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包上的action base駁口再蓋蔽。

雙翼分件及組裝圖：真別小看SD級，它的雙翼絕不比RG差，設有原創的藍色透明內構，更有連動設計，觸動展開機構後，可以大幅改變整片飛翼的輪廓。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

特別一提露出內部機構後，可以見到內骨使用了「金屬光澤注塑」銀色零件，而且經過「反射切割」製程處理透明部件，可有效反射光線。

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+飛翼完成圖（正面）

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+飛翼完成圖（背面）

Twin Buster Rifle分件及組裝圖｜雙槍砲管可以拉長，有很多全新concept去固定雙槍合體，又有暗扣套入前臂，防止舉槍時槍頭向下垂。



MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

盾牌分件及組裝圖｜由於模型根據KATOKI後期補完設定，MGSD 飛翼高達零式EW 備有雀頭型護盾，它更設有暗扣固定在高達的前臂。

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

雙翼內藏光束劍劍柄，劍身特效為綠色。

雙翼內藏光束劍劍柄

光束劍劍柄可以固定在手心內。

出劍甫士

其實武器有膊頭位的機槍。

其實武器有膊頭位的機槍。

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+武器+飛翼完成圖（正面）

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+武器+飛翼完成圖（正面）

零式系統啟動模式｜算是MGSD 飛翼高達零式EW原創的爆甲mode，連RG/MG Ka 版都未有。

MGSD 飛翼高達零式EW｜零式系統啟動模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜零式系統啟動模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜零式系統啟動模式

最後就睇睇「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW的鳥形bird mode 更分為太空用／大氣層內用兩種模式

MGSD 飛翼高達零式EW 鳥形bird mode 太空用模式

MGSD 飛翼高達零式EW 鳥形bird mode 大氣層內用模式

最後當然少不了招牌的「天使護翼」mode

MGSD 飛翼高達零式EW招牌的「天使護翼」mode

MGSD 飛翼高達零式EW招牌的「天使護翼」mode

MGSD 飛翼高達零式EW招牌的「天使護翼」mode

MGSD 飛翼高達零式EW招牌的「天使護翼」mode

開箱還特別表示了未上裝甲的全身內骨架，可見使用了不少金屬上色部份。

MGSD 飛翼高達零式EW｜全身未上裝甲內骨架

MGSD 飛翼高達零式EW｜全身未上裝甲內骨架

MGSD ウイングガンダムゼロEW

10月30日起發售／定價4950日圓

最後來來一點帥氣的姿勢圖輯，全文完。

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