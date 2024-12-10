在12月初於港島柴灣青年廣場舉行的 JAM x TALE in Hong Kong 2024 日系idol演唱會，請到3團日本女團來港，今次 HashTECH01 跟 三人組 Task have Fun 成員熊澤風花、里仲菜月、白岡今日花進行了簡短訪問，聽聽她們對香港fans跟演出的感想。



三位成員熊澤風花、里仲菜月、白岡今日花被選中組成Task have Fun時，仍是3個小學生，所以現時也不過得21、22歲，但舞台經驗已經好豐富。當日三位身穿羽毛邊連身裙睇落好斯文可愛，表演一開始就發現她們舞蹈非常激烈，以女團偶像而言絕對屬高強度級別。

Task have Fun 參加香港JAM x TALE in Hong Kong 2024 日系idol演唱會（鍾世傑 攝）

今次訪問定在 Task have Fun 前件舞台演出之後進行，當然先問問對香港演出感想，熊澤風花說：「氣氛好熱烈呀！大家的情緒都好高漲，大大叫打call、大大聲叫Yeahhhh！我哋喺台上都感受到呢份熱量。而且完全冇任何言語不通、傳達唔到自己感想嘅感覺，真係好開心。」

熊澤風花／Fuka Kumazawa 出生日：2002年7月2日 身高： 162cm 代表色：紅（鍾世傑 攝）

熊澤風花／Fuka Kumazawa 出生日：2002年7月2日 身高： 162cm 代表色：紅（鍾世傑 攝）

覺得香港fans跟日本的同好有甚麼不一樣？有冇靚仔靚女？里仲菜月：「我發現香港fans無論男仔女仔都勁得意、勁cute，一直眼對眼望住我，又全日都笑咪咪，令我對香港人印像大大加分，真係好喜歡嚟香港演出。」

里仲菜月 Natsuki Satonaka 出生日：2003年7月10日 身高：165cm 代表色：綠色

里仲菜月 Natsuki Satonaka 出生日：2003年7月10日 身高：165cm 代表色：綠色

由於當日Task have Fun還舉行了「off會」（日文原創字，原本是指機友、網民平時只能online見到，定期offline舉行見面會就叫off會。），跟香港fans一齊去飲茶，但仍然抽出工作間的短時候接受HashTECH01簡短的訪問，非常感謝有關方面安排，至於成員對「off會」的感想，白岡今日花：「因為比起合照會有更多時間對話，所以更加發現香港好多fans日文水準都好高，完全冇dead-air時間。」

白岡今日花 Kyoka Shiraoka 出生日：2002年6月25日 身高：162cm 代表色：藍（鍾世傑 攝）

白岡今日花 Kyoka Shiraoka 出生日：2002年6月25日 身高：162cm 代表色：藍（鍾世傑 攝）

里仲菜月：「頭先飲茶食好多點心，喜歡食包點類，最鍾意一種咬落去好煙韌、啡啡地色嘅迷你包。」（後來記者咪清楚原來是咸水角）雖然成員中的白岡今日花是台日混血兒，但仍然很怕吃鳳爪這類外型嚇人的廣東點心，但聽記者表示香港的鳳爪非常美吃，三人笑言下次再來香港會挑戰一下。

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最後三人又提到：「最開心係喺off會見到香港fans跟來港遠征的日本fans 有傾有講，個畫面令我哋好感動。」三人表示希望再次來港演出，又期待在日本再見到香港fans。

關於Task have Fun：日本偶像女團Task have Fun，出道於2016年時屬於半地下團，第3單曲《3WD》反應極好，之後再參加偶像界超大舞台演出 Tokyo Idol Festival 2017 以 JAM EXPO 2017，2018年被PONY CANYON唱片公司簽下，並成功出道debut。2021年以單曲《BABYLONIA》打入Oricon 獨立／地下音樂排名第1位，22年藉第2大碟《Violet tears》打進Oricon主榜週間Ringking 第4位，地下榜單人第1位，實力非平凡。



https://taskhavefun.net/ 截圖

JAM x TALE in Hong Kong 2024 活動單位主辦之一 Star Creative Production，將會在2024年12月29日(日) 舉行另一個大型偶像LIVE「 Hong Kong Idol Festival ALL STAR 2024！」，雲集香港本地知名的日系地下偶像女團。

日期：2024年12月29日 (日)

時間：上半部開場 / 13:45 上半部開演 / 14:00

下半部開場 / 18:45 下半部開演 / 19:00

地點： 柴灣 Youth Square 青年廣場 2F Y-Studio

全日通卷票價：會員預約$280 / 一般前賣券 $300 / 當日券 $400

facebook專頁：https://www.facebook.com/hkidolfestival

Hong Kong Idol Festival ALL STAR 2024！

出演者名單：Denpa Ai / Peer pure Pear / RAM / Preci♡us / エレプリ / PartY ChaoS / 狂想Serenade / Aquamarine / 日々⟡キラリ / Chotto Crazy / Sentimental Kiss / Feather / Harmonic Rhythm / Kaleidoscope / Lumos / わモコ♡ぬいぐるみ / M.A.D / モノクローム / Hizuki / Ruri @ERЯOR Reset