AI實現氣味傳輸　氣味有代碼能辨真偽　從香氛到醫療嗅覺商機無限

將一顆李子搗碎、萃取氣味，最終在一罐透明液體中高度還原李子味道，Osmo向世界展示他們如何實現「氣味傳輸」。



由Google前研究員威爾奇科（Alex Wiltschko）創立的AI公司Osmo，正在重新定義人類如何與氣味互動。

AI將氣味也數位化（Osmo）

2023年成立以來，這家以「賦予電腦嗅覺」為使命的新創公司迅速吸引了全球目光，並自Lux Capital和Google Ventures等創投手上獲得6,000萬美元（約港幣4.6億元）的A輪融資。今年11月，Osmo宣布多倫多大學名譽教授辛頓（Geoffrey Hinton），加入該公司的科學顧問委員會 （SAB），將指導Osmo在深度學習和嗅覺交叉領域的科學進步。

擁有「深度學習教父」頭銜的辛頓在聲明中表示，

氣味數位化是令人興奮的AI新領域，而Osmo是其中的領導者。

氣味能夠被「傳輸」？關鍵在一張AI生成地圖

今年年初，Osmo發布名為「氣味傳輸（Scent Teleportation）」的計畫，宣稱這項技術可以捕捉世界某個地方的氣味，並將其傳送到另一個地方。經過半年的努力，在一支10月底發布的影片中，Osmo向世界展示他們如何將一顆李子搗碎、萃取氣味，最終在一罐透明液體中高度還原李子味道。

李子的味道其實沒有真正突破物理限制，被「傳輸」到另一處。這段魔法般的「氣味之旅」，是透過「讀取（Read）」、「標記（Map）」和「編寫（Write）」三個步驟完成。



首先，Osmo利用氣相層析質譜儀（Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GCMS），萃取物體或空間中的氣味，並將分子結構轉化為數據；第二步驟是將氣味分子的數據，標記到使用AI技術建立的「主要氣味地圖（Principal Odor Map, POM）」上；最後再利用與氣味地圖相應的編碼，重構出可感知的氣味。

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過程中最關鍵的AI技術在於建構「主要氣味地圖」，就像是給予氣味多種代碼組合成的身分編號，後續在另個端點輸入編號，就能調取特定氣味。

以視覺來說，RGB模型是顏色的3D地圖，調整紅、綠、藍三個色彩維度，人們就能夠利用色票號碼對照出準確顏色。不過，氣味的組成比色彩更為複雜，需要數十、甚至數百個維度才能定位氣味分子，這些未知且無窮盡的維度，唯有透過機器學習才能建立。

從香氛到醫療，嗅覺商機無限

運用氣味數位化，Osmo掀起的首波創新發生在香氛業，除了開發前所未有的香氣，新推出的生成式AI工具Inspire，則可以讓用戶使用文字或圖像，創建客製化香水。未來系統還會開放上傳歌曲、文書檔和影音，讓Inspire成為「香水版的ChatGPT」，「人們經常用故事來描述他們想要的氣味，而這個故事可以用文本、圖像、音樂等形式出現。」Osmo在官方部落格表示。

未來零售商和消費者可以透過分析氣味，辨別產品真偽。 （Osmo）

「我們利用AI氣味科技來辨別出假的Jordan！」在最新發布的影片中，Osmo也展示了如何利用AI揪出贗品球鞋。方法是將化學感測器與AI結合，經過大量資料訓練，感測器可以過濾周遭環境的干擾，識別出球鞋內部細微的氣味分子。除了能夠幫助零售商和消費者保障產品真偽，Osmo硬體和製造資深副總裁梅塔（Rohinton Mehta）表示，這套系統還可以用以確保食品新鮮、保護半導體供應鏈，以及保持數據中心穩定運行。

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AI氣味科技的應用才正起步，Osmo的官方資訊便透露，從疾病診斷、機場維安到沉浸式娛樂體驗，都有發展商機。可以確定的是，Osmo正在推動一個新的感官科技時代，讓嗅覺不再是難以捉摸的感知，而成為一個可以控制與重現的數位資產。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】