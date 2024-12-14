生成式AI除ChatGPT外　全球第二是中國AI「豆包」　靠1方法佔市場

據《日經》報導，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）推出的生成式AI豆包在2023年10月的活躍用戶數已突破5000萬，成為全球第二大。



據《日經》報導，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）推出的生成式AI「豆包」在2023年10月的活躍用戶數已突破5000萬，成為中國最大、全球排名第二的生成式AI。

截至目前，ChatGPT擁有2.5億用戶，豆包約為5130萬用戶。

中國AI「豆包」網站（doubao.）

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字節跳動的「豆包」應用，提供了多樣化的虛擬角色，從英語會話練習夥伴到情感支援，甚至包括像孫悟空、秦始皇等歷史或虛構人物的互動角色。這些類似Character ai的服務受到年輕人喜愛，更重要的是一般消費者可免費使用。即使是企業服務也很便宜，據《日經》報導，價格不到Chat GPT價格的1％。

據中國媒體《一財網》報導，豆包大模型日均處理1200億Tokens文本，生成3,000萬張圖片，最驚人的是其商業化價格，豆包主力模型在企業市場的定價為人民幣0.0008元／千Tokens，亦即可處理1,500多個漢字，較行業平均價格便宜99.3%；市面上同規格模型的定價一般為人民幣0.12元/千Tokens，是豆包模型價格的150倍。

中國AI「豆包」可免費使用，但詢問敏感問題仍會自動忽略。 （數位時代提供）

此外，阿里巴巴旗下的「支小寶」應用也以AI技術提升了日常生活的便利性。據悉，用戶可以通過該應用輕鬆進行打車、訂餐等服務，並可與多個外部應用進行整合。

競爭激烈！連AI都在打價格戰

中國的AI市場競爭日益激烈，據「中國信息通信研究院」數據顯示，截至2023年6月，中國已有5734家AI企業，僅次於美國。除了字節跳動和阿里巴巴等網路大企業外，還有大量的創新型新創公司也在推出自有的AI應用。這些公司在激烈的市場競爭中不斷降價，推動了所謂的「百模大戰」。

中國政府在AI技術發展上持續推動，並在2023年制定了關於生成式AI的管理規範，規定AI不得產生可能引發政府批評的內容。

詢問「上海封城」，豆包會對敏感辭彙重新詮釋，避免生成批評內容。 （ 數位時代提供）

與歐美國家在隱私保護和信息泄露的警覺性不同，中國的AI規制更加靈活，並且以促進市場發展為主要目標。據中國艾媒諮詢公司預測，中國的生成式AI市場到2028年將達到約2,767億元人民幣。

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