HUAWEI MatePad Pro 12.2／12 X專業級平板香港登場｜售價公開

HUAWEI除了公布一系列的Watch GT 5系列外，還公布了兩款專業旗艦級的平板電腦，包括HUAWEI MatePad Pro 12.2及12 X，各有賣點。而香港亦會同步推出，立刻為大家報價。



記者就在9月26日於馬來西亞吉隆坡舉行的HUAWEI發布會中，將最新Watch GT 5系列、Watch Ultimate以及最新MatePad Pro系列正式公布於亞太地區推出。而香港發售詳情亦都正式公布！

插畫師Rokku試用MatePad Pro 12.2繪畫

不少嘉賓及記者於會場試玩HUAWEI MatePad Pro系列

高階旗艦 HUAWEI MatePad Pro 12.2"

HUAWEI MatePad Pro 12.2定位為專業級平板，採用嶄新的雙層 OLED PaperMatte 柔光屏。其超高2000 nits亮度，搭配2,000,000:1驚人對比度和2.8K高解析度，為用戶帶來沉浸式的視覺饗宴。同時，屏幕獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證，能有效減輕長時間使用後的眼睛疲勞，為用戶提供舒適的觀看體驗。

HUAWEI MatePad Pro 12.2"

在外觀設計上，HUAWEI MatePad Pro 12.2"展現出高端時尚魅力。機身採用獨特的流金絲帛設計，靈感源自於古典藝術，散發出優雅的人文氣韻;0.5mm超薄航太級玻璃纖維材質，搭配多重光學鍍膜技術，既提升了機身強度，又呈現絲滑動人的觸感。全機重僅512g，厚度5.5mm，無論作為辦公利器還是時尚配飾，都能輕鬆隨身攜帶。

HUAWEI MatePad Pro 12.2"不僅擁有出色的硬件規格，更在於其強大的軟件生產力。平板支援HUAWEI星躍鍵盤及全新一代HUAWEI M-Pencil星閃筆，滿足用戶各種辦公和創作需求。新設計的星躍鍵盤設計巧妙，內置自動配對和充電功能，確保隨時隨地都能高效輸入和書寫。此外，平板預載的GoPaint專業繪畫軟件和WPS Office辦公套件，亦為用家呈現出卓越的生產力體驗。GoPaint升級後新增流體筆刷和揮毫潑灑等功能，可完美模擬傳統水彩畫風，滿足各種創作風格;WPS Office則提供與PC電腦無異的使用體驗，包括影片插入、電子表格樞紐分析等實用功能，大幅提升工作效率。

除此之外，HUAWEI MatePad Pro 12.2"搭載10100mAh大容量電池，支援100W快速充電，可為繁重的創作和生產力需求提供持久續航力。同時，它配備8個高質量揚聲器單元和3.5cc大容積後聲腔，創造出出色的音響效果，帶來沉浸式的多媒體娛樂。

無論HUAWEI MatePad Pro 12.2或12 X 都將會在10月18日於指定經銷商發售。

HUAWEI MatePad Pro 12.2售價：$6,699（12+512GB版本）

利用GoPaint app繪畫

HUAWEI MatePad 12 X 時尚便攜體驗

HUAWEI MatePad 12 X則針對年輕流動用家設計，強調時尚便攜和探索精神。外觀上，HUAWEI MatePad 12 X極致纖薄，機身僅5.9mm厚，重量只有555g，無論放在包內還是隨身攜帶，都能輕鬆掌握。機背採用金屬一體化設計，散發出恬靜優雅的光澤。整體流線型外形搭配鍍金邊框，呈現出高級時尚的氣質。

HUAWEI MatePad 12 X

與HUAWEI MatePad Pro 12.2"相同，HUAWEI MatePad 12 X同樣採用PaperMatte柔光屏技術。12寸大屏幕提供清晰細膩的畫質，並模擬紙張質感，有助於提升書寫體驗。屏幕採用抗眩光納米蝕刻技術，有效減少光線反射，即使在戶外陽光下也能清晰可見，同時也能大幅緩解長時間使用時的眼睛疲勞。此外，超疏水和抗油污的薄膜塗層，能幫助用戶減少頻繁清潔設備的煩惱。

HUAWEI MatePad 12 X配備出色的軟件體驗。內置HUAWEI Notes應用，支援實時音頻錄製和多筆記同步顯示等功能，方便用戶捕捉和整理靈感；另外還預載了GoPaint專業繪畫軟件。

無論是HUAWEI MatePad Pro 12.2"還是HUAWEI MatePad 12 X，這兩款全新旗艦平板都是華為終端業務在智能平板領域的最新力作。前者以專業級生產力和創作體驗為出發點，滿足了追求卓越的用戶需求；後者則致力於為年輕流動一族打造時尚便攜的探索利器，激發用家的創造力。

無論HUAWEI MatePad Pro 12.2或12 X 都將會在10月18日於指定經銷商發售。

HUAWEI MatePad 12 X售價：＄4199（12+256GB版本）

凡於指定零售商購買HUAWEI MatePad Pro 12.2” (PaperMatte 版本) 或HUAWEI MatePad 12 X (PaperMatte 版本)，即送HUAWEI M-Pencil (第三代) 星閃筆及HUAWEI藍牙無線滑鼠 。