HUAWEI MatePad Pro 12.2／12 X專業級平板香港登場｜售價公開
HUAWEI除了公布一系列的Watch GT 5系列外，還公布了兩款專業旗艦級的平板電腦，包括HUAWEI MatePad Pro 12.2及12 X，各有賣點。而香港亦會同步推出，立刻為大家報價。
記者就在9月26日於馬來西亞吉隆坡舉行的HUAWEI發布會中，將最新Watch GT 5系列、Watch Ultimate以及最新MatePad Pro系列正式公布於亞太地區推出。而香港發售詳情亦都正式公布！
高階旗艦 HUAWEI MatePad Pro 12.2"
HUAWEI MatePad Pro 12.2定位為專業級平板，採用嶄新的雙層 OLED PaperMatte 柔光屏。其超高2000 nits亮度，搭配2,000,000:1驚人對比度和2.8K高解析度，為用戶帶來沉浸式的視覺饗宴。同時，屏幕獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證，能有效減輕長時間使用後的眼睛疲勞，為用戶提供舒適的觀看體驗。
在外觀設計上，HUAWEI MatePad Pro 12.2"展現出高端時尚魅力。機身採用獨特的流金絲帛設計，靈感源自於古典藝術，散發出優雅的人文氣韻;0.5mm超薄航太級玻璃纖維材質，搭配多重光學鍍膜技術，既提升了機身強度，又呈現絲滑動人的觸感。全機重僅512g，厚度5.5mm，無論作為辦公利器還是時尚配飾，都能輕鬆隨身攜帶。
HUAWEI MatePad Pro 12.2"不僅擁有出色的硬件規格，更在於其強大的軟件生產力。平板支援HUAWEI星躍鍵盤及全新一代HUAWEI M-Pencil星閃筆，滿足用戶各種辦公和創作需求。新設計的星躍鍵盤設計巧妙，內置自動配對和充電功能，確保隨時隨地都能高效輸入和書寫。此外，平板預載的GoPaint專業繪畫軟件和WPS Office辦公套件，亦為用家呈現出卓越的生產力體驗。GoPaint升級後新增流體筆刷和揮毫潑灑等功能，可完美模擬傳統水彩畫風，滿足各種創作風格;WPS Office則提供與PC電腦無異的使用體驗，包括影片插入、電子表格樞紐分析等實用功能，大幅提升工作效率。
除此之外，HUAWEI MatePad Pro 12.2"搭載10100mAh大容量電池，支援100W快速充電，可為繁重的創作和生產力需求提供持久續航力。同時，它配備8個高質量揚聲器單元和3.5cc大容積後聲腔，創造出出色的音響效果，帶來沉浸式的多媒體娛樂。
無論HUAWEI MatePad Pro 12.2或12 X 都將會在10月18日於指定經銷商發售。
HUAWEI MatePad Pro 12.2售價：$6,699（12+512GB版本）
HUAWEI MatePad 12 X 時尚便攜體驗
HUAWEI MatePad 12 X則針對年輕流動用家設計，強調時尚便攜和探索精神。外觀上，HUAWEI MatePad 12 X極致纖薄，機身僅5.9mm厚，重量只有555g，無論放在包內還是隨身攜帶，都能輕鬆掌握。機背採用金屬一體化設計，散發出恬靜優雅的光澤。整體流線型外形搭配鍍金邊框，呈現出高級時尚的氣質。
與HUAWEI MatePad Pro 12.2"相同，HUAWEI MatePad 12 X同樣採用PaperMatte柔光屏技術。12寸大屏幕提供清晰細膩的畫質，並模擬紙張質感，有助於提升書寫體驗。屏幕採用抗眩光納米蝕刻技術，有效減少光線反射，即使在戶外陽光下也能清晰可見，同時也能大幅緩解長時間使用時的眼睛疲勞。此外，超疏水和抗油污的薄膜塗層，能幫助用戶減少頻繁清潔設備的煩惱。
HUAWEI MatePad 12 X配備出色的軟件體驗。內置HUAWEI Notes應用，支援實時音頻錄製和多筆記同步顯示等功能，方便用戶捕捉和整理靈感；另外還預載了GoPaint專業繪畫軟件。
無論是HUAWEI MatePad Pro 12.2"還是HUAWEI MatePad 12 X，這兩款全新旗艦平板都是華為終端業務在智能平板領域的最新力作。前者以專業級生產力和創作體驗為出發點，滿足了追求卓越的用戶需求；後者則致力於為年輕流動一族打造時尚便攜的探索利器，激發用家的創造力。
無論HUAWEI MatePad Pro 12.2或12 X 都將會在10月18日於指定經銷商發售。
HUAWEI MatePad 12 X售價：＄4199（12+256GB版本）
凡於指定零售商購買HUAWEI MatePad Pro 12.2” (PaperMatte 版本) 或HUAWEI MatePad 12 X (PaperMatte 版本)，即送HUAWEI M-Pencil (第三代) 星閃筆及HUAWEI藍牙無線滑鼠 。