HONOR Magic7 Pro限時預訂送DJI無人機！AI應用電池續航力驚人

HONOR Magic7 Pro限時預訂送DJI無人機｜即將在1月公布推出的HONOR力推新一代旗艦手機HONOR Magic7 Pro，不僅配備行業領先的AI科技功能，更於預售期間推出驚喜禮物！



早前在國內公布的HONOR Magic7 Pro，無論新機拍攝質素、性能以及AI功能得以大躍進。而且即將於1月初在港推出國際版，令人十分期待！而且當中不少實用的AI功能，如憑藉HONOR Magic7 Pro的全新AI防詐換臉識別功能，用家在視頻通話時可即時檢測對方是否存在deepfake風險，有效預防被詐騙。同時，該機還融合了AI於攝影、翻譯、遊戲等多個領域的創新應用，為用戶帶來前所未有的智能體驗。此外，HONOR Magic7 Pro的電池續航力也備受好評，內置5850mAh大容量電池，支援100W有線及80W無線快充，可滿足用家全天候使用需求。

值得一提的是，HONOR於1月2日至1月9日期間推出HONOR Magic7 Pro的預訂優惠。只需要在指定經銷商購買16+1TB版本即可免費獲得DJI Neo航拍無人機(價值HK$1399)，12+512GB版本則附送HONOR Earbuds Open及HONOR Band 9等豐富禮品，總價值超過HK$1800。有興趣的用家把握機會預訂。