HONOR Magic7 Pro系列發布｜$4500平玩S8 Elite旗艦！AI大升級

HONOR Magic7 Pro系列正式發布！4500元平玩Snapdragon 8 Elite旗艦手機｜記者於深圳國際會議中心現場直擊，HONOR隆重發佈了全新的Magic7系列手機，包括HONOR Magic7和HONOR Magic7 Pro兩款機型。這兩款旗艦手機在性能、影像和通訊功能上均有顯著提升，務求為用家帶來頂級的使用體驗。



深圳現場直擊HONOR Magic7系列的推出

HONOR Magic7 Pro深圳發布會場上手試玩

外觀設計方面，HONOR Magic7系列延續了品牌一貫的時尚風格。HONOR Magic7採用超窄等邊直屏設計，而HONOR Magic7 Pro則配備等深四微曲屏，都給人高級感十足的視覺效果。HONOR Magic7 Pro更搭載3D深感攝像頭，支持3D人臉識別。

全新顏色及機身設計的HONOR Magic7系列

HONOR Magic7系列對應高階IP69高溫高壓防水

加強AI功能的HONOR Magic7系列

性能方面，HONOR Magic7系列全系搭載最新的高通Snapdragon驍龍8 Elite旗艦處理器，加上超強大的AI引擎的加持，遊戲性能大幅提升。實測《原神》幾乎達到滿幀，且機身溫度僅有44.8°C，散熱性能出色。顯示方面，HONOR Magic7系列配備HONOR AI自然光綠洲護眼屏，支援5000nits HDR峰值亮度、10.7億色彩以及120Hz全域低功耗LTPO顯示技術，視覺效果媲美OLED水準。

HONOR Magic7系列新機拍攝上性能大提升

首批使用最新旗艦級晶片Snapdragon 8 Elite

AI動態屏幕顯示

玩《原神》時新機的frame rate更穩定，機身溫度亦較低。

攝影功能也是這兩款手機的亮點所在。HONOR Magic7搭載5000萬像素主攝、5000萬像素超廣角和5000萬像素3倍長焦三攝組合；HONOR Magic7 Pro則升級了2億像素潛望式長焦鏡頭，最大支援100倍數字變焦，而且其感光元件增大至1／1.4吋，吸光量更多，在暗景拍攝時的相片更加仔細。另外，主攝對應鷹眼抓拍，可以高速連拍，輕鬆拍攝出任何精彩一刻。

現場即時利用鷹眼抓拍，可以連拍多張相片後自由選擇最好的一格儲存下來。

HONOR Magic7 Pro鏡頭升級

HONOR Magic7 拍攝同樣升級

高速抓拍十分厲害

Magic7 系列相機升級

其他AI方面亦有大幅加強，例如全新的「YOYO 智能體」的加入，讓 HONOR Magic7 系列實現了從"手動駕駛"到"自動駕駛"，可以自動執行各種任務，為用家帶來前所未有的便利。它不僅理解語意、自動完成各種指令，還能根據螢幕內容主動提供智慧服務，將人機交互提升到一個全新的高度。例如用家只需一句話就能點一杯咖啡，又或是一句話就能關閉應用權限，YOYO 智能體的精準理解和自動執行，顛覆了傳統模式。

可自創AI avatar人物

電池續航方面，HONOR Magic7和HONOR Magic7 Pro分別配備5650mAh和5850mAh大電池，全系標配100W有線快充和80W無線快充。加上 AI 技術的深度融合，HONOR Magic7 系列得以實現超長續航能力。

Magic7系列擁有超大電量

通訊技術領域方面，HONOR Magic7 系列的 HONOR 優速通功能可以透過 AI 智能識別網路擁擠場景，實現專線加速，顯著提升網路流暢度。HONOR Magic7 Pro 更首次搭載 HONOR 自研的通訊晶片 HONOR C2，以及行業首發的雙 Wi-Fi 晶片，進一步提升了通訊體驗。

Magic7 Pro新機亦都對應天通衛星通訊

整體而言，HONOR Magic7系列秉承了HONOR一貫的設計美學和科技創新精神，在性能、影像、顯示和通訊能力等方面均有出色表現，而且在AI方面更大幅增強，除了執相外，更有不少實用功能，為用家追求頂級旗艦體驗。

Magic7 RSR 將會12月公布更多詳情

Magic7 RSR 將會12月公布更多詳情

HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic7

同時公布換上Snapdragon X Elite平台的MagicBook Art 14

另外還有性價比非常高的HONOR手表5

HONOR Magic7系列即將在11月8日正式發售，售價如下：

HONOR Magic7

12GB+256GB：4499人民幣

12GB+512GB：4799人民幣

16GB+512GB：4999人民幣

16GB+1TB：5499人民幣

HONOR Magic7 Pro

12GB+256GB：5699人民幣

16GB+512GB：6199人民幣

16GB+1TB：6699人民幣