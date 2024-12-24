Honor Magic7 RSR保時捷設計　2億像素攝影體驗　速度與美的結合

此前榮耀Magic7系列，已經開售了榮耀Magic7和榮耀Magic7 Pro兩個版本，現在榮耀正式發布了該系列的超大杯產品：榮耀Magic7 RSR 保時捷設計。在榮耀Magic7 Pro的基礎上，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計主要升級了外觀設計以及影像體驗。



下面我們就來一起了解一下。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

融入保時捷跑車元素 榮耀金剛巨犀玻璃加持

榮耀Magic7 RSR 保時捷設計的整體外觀在承襲榮耀Magic系列家族式的中置對稱影像模組設計的基礎上，融入了源自保時捷跑車的全新流行元素。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

與常規的手機設計不同，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計的機身背部擁有一條在手機背面中央微微隆起的保時捷峰線，猶如保時捷汽車那流線型引擎蓋所勾勒出的凌厲線條一樣。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

同時榮耀Magic7 RSR 保時捷設計的後置攝像頭模組設計靈感也來自於保時捷汽車，據了解榮耀借鑑了保時捷Taycan Turbo S 前臉引人注目的垂直氣動美學，後置影像模組的均勻對稱排列如同保時捷經典的四點式頭燈排列，並由一層額外的圓形3D玻璃保護，形狀也借鑑了保時捷擋風玻璃的曲線。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

在機身配色方面，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計同樣擁有源自保時捷的經典元素。其高度還原了保時捷跑車光滑、細膩，並富有質感的車身表面，為用戶提供了普羅旺斯紫和瑪瑙灰兩種選擇。

3D超音波指紋技術 榮耀AI自然光綠洲護眼屏

榮耀Magic7 RSR 保時捷設計搭載了榮耀標準的榮耀AI自然光綠洲護眼屏技術，通過採用圓偏振光技術，將屏幕出光由線偏光轉為圓偏光，圓光是偏振方向隨時間轉動的光，各個方向的平均偏振強度相同，更接近自然光。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

同時榮耀Magic7 RSR 保時捷設計的屏幕還擁有類自然光護眼、助眠顯示、自然色彩顯示、4320Hz PWM 零風險調光等一系列護眼能力。

榮耀Magic7 RSR 保時捷設計還採用了3D超聲波指紋技術，同時搭載前置3D深感攝像頭，支持支付寶、微信人臉支付。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

鷹眼相機再進化 搭載2億像素大底長焦鏡頭

影像體驗的進化是榮耀Magic7 RSR 保時捷設計本次升級的重點，其在升級了後置影像模組的鏡頭與傳感器的同時也搭載了榮耀AI馭光引擎，為用戶帶來面向下一個時代的影像體驗。

首先在後置鏡頭模組方面，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計搭載了全新超動態鷹眼主攝、122°超廣角鏡頭、2億像素超感光潛望長焦鏡頭、4KHz Flicker傳感器以及1200點激光對焦陣列。其中全新超動態鷹眼主攝擁有1/1.3英寸的大底傳感器，支持LOFIC技術和F1.4-F2.0 超大智能可變光圈。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

2億像素超感光潛望長焦鏡頭是本次升級重點，其採用了目前領先的1/1.4 英寸大底傳感器，並擁有2億像素與f/1.88的超大光圈，可以滿足不同光線環境下的拍攝需求。並且榮耀Magic7 RSR 保時捷設計也沒有忽略鏡頭的光學質量，其搭載了1G+5P 浮動潛望鏡組，具有行業領先的 ALC 超低反鍍膜，令邊緣解析力提升 27%。該鏡頭模組還採用了行業首創的I-CUT 玻璃鏡片加工工藝，在保證出色光學素質的同時，令模組厚度減少 0.65mm。此外，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計還搭載了行業的領先雙電磁馬達，對焦推力提升83%。

同時榮耀Magic7 RSR 保時捷設計還在影像體驗方面搭載了大量AI大模型技術，搭載了行業首個的端雲協同AI大模型計算攝影系統，擁有124億參數的長焦增強大模型、端側部署光影人像大模型、抓拍增強大模型三大AI影像大模型，可以為用戶帶來領先時代的攝影體驗。以下是實拍樣張：

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超廣域液冷散熱系統 搭載驍龍8 至尊版移動平台

性能體驗方面，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計的配置也相當頂級。其擁有驍龍8 至尊版移動平台，最高可以選配24GB+1TB的頂級配置，同時也配備了超廣域液冷散熱系統。

經過性能實測，30分鐘《原神》極高畫質+60幀，須彌城室温跑圖測試，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計實測平均幀率為59.8幀。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

電池方面，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計搭載了100W有線快充+80W無線快充+5850mAh第三代青海湖電池+自研能效增強晶片HONOR E2組合。實測使用原裝充電器，可以30分鐘充入92%的電量。

Honor Magic7 RSR（中關村在線提供）

總結

整體來看，榮耀Magic7 RSR 保時捷設計是一款表現相當出色的「超大杯」旗艦手機，其不但為用戶帶來了獨樹一幟的高端質感，同時也在影像領域更進一步，帶來了屬於AI時代的全新影像體驗。

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