ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機｜日系調音最夾動畫歌｜日本品牌ANIMA 與Hololive 人氣 Vtuber 「星街彗星」所屬二人音團 Midnight Grand Orchestra 聯乘，推出一款全新頭戴式藍牙耳機，亦即是「星街」在新MV中佩戴的同款耳機！



「星街彗星」有幾威呢？她是第一位被 Sony超人氣YouTube唱歌頻道 THE FISRT TAKE 邀請當嘉賓的虛擬直播主+歌手，播放數達760萬人次！

「星街彗星」是第一位上 Sony YouTube 頻道 THE FISRT TAKE 的虛擬直播主+歌手

她與無線耳機品牌 ANIMA 的音樂監修名人 TAKU INOUE （井上拓）有一隊二人樂團 Midnight Grand Orchestra，22年就曾推出過聯乘版真無線耳機，如今再次合作的格局更大！星街先在動畫MV中戴上一款耳機，後來再宣布實體化，正是由 ANIMA 母公司Acoustune團隊全新設計，支持多個高清播放及無損藍牙制式的新耳機：ANIMA ANW03 MGO Ver.！

ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機

ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機

此機有3個部份都是由 Midnight Grand Orchestra 直接參與設計，首先機身上的圖案是由MGO的御用設計師 Punch氏 操刀，金屬觸控面板上有細緻的蝕刻放射線紋以及MGO的星月logo；而耳機的調音亦是由TAKU INOUE負責，非常適合聽電子舞曲、J Pop及動畫歌Anisong。

ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機

ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機

而最重要是耳機獨家收錄星街為新機特別錄音的42曲系統語音（即：連接藍牙、power on 那類女聲錄音），全部都不會在其他耳機內出現，所以各位星街 fans 一定要擁有ANIMA ANW03 MGO Ver.！

提到明星配音的系統語，正是近年非常流行的動漫聯乘耳機一大賣點，而ANIMA亦有其獨家的「Advent Voice」可變換系統語音，用家可以以專用app另預購買其他聲優錄音的系統語音。星街為 ANIMA ANW03 MGO Ver. 特別收錄的42句錄音，其他ANIMA耳機用家都買不到，也不能轉移到其他耳機，真的只此一家，所以更見珍貴。

別以為這類動畫聯乘耳機，為了賺到盡一定用次等硬件，剛剛相反 ANIMA 母公司Acoustune 是日本一家出名對音色很有要求的耳機大廠，而ANIMA ANW03 MGO Ver.則是由這批平時搞開上萬元發燒耳機的團隊，為了藍牙無線聽歌而特別設計，它對應 Bluetooth 5.4 、 aptX Adaptive（24bit/96kHz） 藍牙編碼！而且廠方暗示耳機使用的40mm「CoClear振膜」動圈單元真是非常出色，如果加多條耳機線駁 3.5mm 插頭聽歌，你甚至可以聽到更強的音色！

耳機使用的40mm「CoClear振膜」動圈單元真是非常出色，如果加多條耳機線駁 3.5mm 插頭聽歌，你甚至可以聽到更強的音色！

ANW03 MGO Ver. 產品規格



單元：40mm「CoClear振膜」動圈單元

電池：鋰聚合物電池

頻率響應：20Hz～40kHz

容量：300mAh

阻抗：32Ω

連續播放時間：約37小時（※aptX連接時）

藍牙版本：5.4

充電接口：USB Type-C

藍牙協議：A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP

專用應用程式：ANIMA Studio（iOS 14.1 ／ Android 9.0 以上）

支援藍牙編碼：SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive、LC3（LE Audio）

尺寸：W190×H155×D85mm

收音咪類型：駐極體電容式

重量：約230g

多點連接：2部

附件：USB Type-C數據線、3.5mm立體聲線纜（1.2m）、耳墊（已安裝）、說明書、保證卡

售價：$1,880 (預定12月尾到港）

查詢：Soundwave Audio Limited：2771 8209

