ANIMA ANW03 MGO Ver. 聯乘藍牙耳機｜星街彗星收錄42句系統語音
ANIMA ANW03 MGO Ver.星街彗星聯乘藍牙耳機｜日系調音最夾動畫歌｜日本品牌ANIMA 與Hololive 人氣 Vtuber 「星街彗星」所屬二人音團 Midnight Grand Orchestra 聯乘，推出一款全新頭戴式藍牙耳機，亦即是「星街」在新MV中佩戴的同款耳機！
「星街彗星」有幾威呢？她是第一位被 Sony超人氣YouTube唱歌頻道 THE FISRT TAKE 邀請當嘉賓的虛擬直播主+歌手，播放數達760萬人次！
她與無線耳機品牌 ANIMA 的音樂監修名人 TAKU INOUE （井上拓）有一隊二人樂團 Midnight Grand Orchestra，22年就曾推出過聯乘版真無線耳機，如今再次合作的格局更大！星街先在動畫MV中戴上一款耳機，後來再宣布實體化，正是由 ANIMA 母公司Acoustune團隊全新設計，支持多個高清播放及無損藍牙制式的新耳機：ANIMA ANW03 MGO Ver.！
此機有3個部份都是由 Midnight Grand Orchestra 直接參與設計，首先機身上的圖案是由MGO的御用設計師 Punch氏 操刀，金屬觸控面板上有細緻的蝕刻放射線紋以及MGO的星月logo；而耳機的調音亦是由TAKU INOUE負責，非常適合聽電子舞曲、J Pop及動畫歌Anisong。
而最重要是耳機獨家收錄星街為新機特別錄音的42曲系統語音（即：連接藍牙、power on 那類女聲錄音），全部都不會在其他耳機內出現，所以各位星街 fans 一定要擁有ANIMA ANW03 MGO Ver.！
提到明星配音的系統語，正是近年非常流行的動漫聯乘耳機一大賣點，而ANIMA亦有其獨家的「Advent Voice」可變換系統語音，用家可以以專用app另預購買其他聲優錄音的系統語音。星街為 ANIMA ANW03 MGO Ver. 特別收錄的42句錄音，其他ANIMA耳機用家都買不到，也不能轉移到其他耳機，真的只此一家，所以更見珍貴。
別以為這類動畫聯乘耳機，為了賺到盡一定用次等硬件，剛剛相反 ANIMA 母公司Acoustune 是日本一家出名對音色很有要求的耳機大廠，而ANIMA ANW03 MGO Ver.則是由這批平時搞開上萬元發燒耳機的團隊，為了藍牙無線聽歌而特別設計，它對應 Bluetooth 5.4 、 aptX Adaptive（24bit/96kHz） 藍牙編碼！而且廠方暗示耳機使用的40mm「CoClear振膜」動圈單元真是非常出色，如果加多條耳機線駁 3.5mm 插頭聽歌，你甚至可以聽到更強的音色！
ANW03 MGO Ver. 產品規格
單元：40mm「CoClear振膜」動圈單元
電池：鋰聚合物電池
頻率響應：20Hz～40kHz
容量：300mAh
阻抗：32Ω
連續播放時間：約37小時（※aptX連接時）
藍牙版本：5.4
充電接口：USB Type-C
藍牙協議：A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP
專用應用程式：ANIMA Studio（iOS 14.1 ／ Android 9.0 以上）
支援藍牙編碼：SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive、LC3（LE Audio）
尺寸：W190×H155×D85mm
收音咪類型：駐極體電容式
重量：約230g
多點連接：2部
附件：USB Type-C數據線、3.5mm立體聲線纜（1.2m）、耳墊（已安裝）、說明書、保證卡
售價：$1,880 (預定12月尾到港）
查詢：Soundwave Audio Limited：2771 8209