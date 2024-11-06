Beyerdynamic Aventho 300 頭戴式藍牙耳機評測｜德國百年老牌「拜亞動力」推出全新「300系」降噪藍牙耳機，包括重點作 Aventho 300 頭戴式耳機、Amiron 300 真無線耳機，兩款耳機均針對中階定價高質素市場，前者更使用Sony代工的主動降噪晶片，隔音能力出眾，即睇開箱評測。



先談外觀．簡單就是美

Beyerdynamic Aventho 300 外觀走低調成熟路線，有別於Apple AirPods Max的科技感及B&W PX8的奢華感。耳罩採用磨沙純黑色（另有白色版本），整體配戴舒適，耳罩用料優質，即使長時間佩戴也不會感到悶熱。觸控面板上有十字排位、微微突起的輕觸按鍵，用作控制播放及音量，右耳底部有降噪、藍牙配對及電源按鈕。但記者最喜歡的其實是它的銀灰色輕金屬框架，簡單的流線切割，襯托出同樣沒有多簡裝飾的黑色耳罩，貫徹德國品牌的less is more簡約風格。

設計與配戴感特點：

- 簡約設計，金屬框架配搭塑膠耳罩，可摺疊收納

- 右耳罩設有ANC及藍牙控制鍵，觸控板可調音量

- 配戴舒適，耳罩用料優質，散熱良好



Beyerdynamic Aventho 300 外觀走低調成熟路線（鍾世傑 攝）

耳罩用料優質，即使長時間佩戴也不會感到悶熱。（鍾世傑 攝）

觸控面板上有十字排位、微微突起的輕觸按鍵，用作控制播放及音量。（鍾世傑 攝）

跟機分別有耳機袋及硬質耳機盒，後者設計修身，size做到窄無可窄，不過內籠有硬質間格，相信耳機不會因為搖晃而刮花。

Sony雙降噪晶片．5.4藍牙連線

Aventho 300配備雙Sony晶片驅動的主動降噪系統，也支援環境音透明模式，隔音能力是不容至疑的好。藍牙方面已達最新5.4規格，可作多點連接、同時連接兩部設備。因應耳機為做到最佳音色，使用了大口徑的動圈單元，想不到電池續航力仍高滿50小時，快充10分鐘即可播放5小時，實在喜出望外。唯一不滿是只能使用3.5mm耳機線做有線連接，USB-C接口僅供充電用途，未能直接駁到記者的 iPhone 15 Pro Max 有線聽歌。

技術規格特點：

- 採用雙Sony晶片的主動降噪功能，附透明模式

- 支援藍牙5.4及多點連接，可同時連接兩部設備

- 電池續航達50小時，10分鐘快充可用5小時

- 支援3.5mm有線連接，但USB-C只供充電用



右耳底部有降噪、藍牙配對及電源按鈕。（鍾世傑 攝）

右耳罩設有ANC及藍牙控制鍵，觸控板可調音量（鍾世傑 攝）

消委會評測藍牙耳機45款

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旗艦監聽級動圈單元｜空間感強層次分明

Aventho 300採用與品牌旗艦監聽耳機相同的Stellar.45單元，使用環形釹磁鐵及鍍銅鋁線圈，就算是藍牙無線使用都相當「易推」、音壓及動態出眾。藍牙同時支援aptX Lossless無損傳輸，聲音細膩精準，空間感強，層次分明。試聽Mr Children《KURUMI》人聲磁性柔和，聽Madonna《貝隆夫人》原聲大碟，細節豐富、動態表現出色。

音質表現特點：

- 搭載名機DT 700、900 Pro X相同的Stellar.45單元

- 支援aptX Lossless無損傳輸

- 聲音細膩精準，空間感強，層次分明

- 動態表現出色，細節豐富



試聽Mr Children《KURUMI》人聲磁性柔和，聽Madonna《貝隆夫人》原聲大碟，細節豐富、動態表現出色。（鍾世傑 攝）

Beyerdynamic Aventho 300 配專用app可自定EQ音色（鍾世傑 攝）

為何要選Beyerdynamic Aventho 300 ？

特別想讚揚 Beyerdynamic Aventho 300 的清晰度、空間感及音場組織表現。試聽表現令人印象深刻，單純以聲音質素去考慮，其實是不俗之選。講白少少4千幾買AirPods Max感覺是花錢買一件外觀科幻的潮物；想花的3千幾蚊全都投資在「靚聲」之上，可以考慮Beyerdynamic Aventho 300 （Aventho 300當然都靚仔，只是風格比較踏實）。

Beyerdynamic Aventho 300 耳機開箱評測（鍾世傑 攝）

Beyerdynamic Aventho 300 產品規格

單元： 動圈單元

頻率響應 ： 5 ~ 22000Hz

藍牙版本 ： Bluetooth® 5.4

藍牙協議 ： AVDTP｜AVCTP｜GAVDP｜SPP-B｜RFCOMM｜A2DP｜AVRCP｜HFP｜IOPT

藍牙編碼 ： AAC｜aptX™ Lossless｜aptX™ Adaptive｜LE Audio

播放時間 ： 約 50 小時

快速充電 ： 充電 10 分鐘可播放約 5 小時

重量 ： 319 g

售價：$3,599（Grandwell Global 3188 2012）



同系 Beyerdynamic Amiron 300 真無線藍牙耳機｜迷你機身達錄音室音質

同步推出的真無線耳機 Beyerdynamic Amiron 300 走錄音室鑑聽級質素及還原度高的調音，使用德國廠為耳機特別訂製的10 mm動圈單元，耳機支援藍牙5.3格式，可同步連接兩部裝置。耳機設計務實，細細隻很好戴，每邊耳僅重4.4g（未計附送的5種尺寸矽膠耳塞），貼合度夠高，內置ANC降噪功能，開專用app可以set 智慧透明模式，並能作多段EQ調音。內置電可以收聽 10 小時，加上支援Qi 無線充電的耳機盒，不開ANC的話總共可用28小時。

Beyerdynamic Amiron 300 真無線藍牙耳機｜迷你機身達錄音室音質

Beyerdynamic Amiron 300 真無線藍牙耳機｜迷你機身達錄音室音質

單元 : 10mm 動圈單元

頻率響應 : 20 ~ 40000Hz

藍牙版本 : Bluetooth® 5.3

藍牙協議 : HFP｜A2DP｜AVRCP｜HSP

藍牙編碼 : SBC｜ACC｜LDAC

播放時間 : 開啟 ANC：約 7小時, 關閉 ANC：約 10 小時

快速充電 充電 10 分鐘可播放約 2 小時

尺寸 充電盒：28.9 × 51 × 61 mm

重量充電盒：51.33 g

定價：$2,299（Grandwell Global 3188 2012）

