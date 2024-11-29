Acoustune HSX1001 藍牙耳機｜如F1賽車極速換單元、無線有線兩用｜平時睇F1賽車，入Pit幾秒就由乾軚換成濕地軚，好鬼專業，最近有對MADE IN JAPAN的發燒級藍牙耳機「Acoustune HSX1001 」，同樣可以光速更換不同金屬材料的發聲單元（比如鋁合金、黃銅），將來更可更換有線耳機模組，駁耳機線直插DAP聽歌！



Acoustune 品牌出開萬元級有線耳機，HSX1001 一樣有超有型機身設計，使用鋁合金及樹脂外殼分體式機殼，跟機的充電盒、包裝盒均是「黑魂」配色的金屬製品，帥氣又有型，玩開69蚊藍牙當然覺得貴，但用開AirPods Pro 又想作出升級，想跟別人玩些不一樣的，這3千幾蚊其實唔貴。這耳機更不是得個靚仔，內藏了三大創新構思，非常好玩：

HSX1001使用鋁合金及樹脂外殼分體式機殼，充電盒、包裝盒均是黑色金屬製品。

HSX1001 三大創新01｜用家自由更換．可換式腔體

過去不少耳機都標榜過以更換濾網去改變音色，實際心理作用為主，分別不大。而今次 Acoustune HSX1001 顛覆音樂界常識，將藍牙耳機分拆成兩個獨立模組，分別為「M:01」連接模組及「C:01」發聲腔體模組，用家自己扭三粒螺絲就可以為 HSX1001 更換不同特性的發聲單元（比如鋁合金、黃銅腔體），出年1月甚至出埋有線連接腔體，一對耳機玩盡無線有線。

用家自由更換．可換式腔體

HSX1001 三大創新02｜無線耳機首創」密封金屬腔體

由於金屬會阻礙電波影響藍牙接收，所以無線耳機從來都不會使用密封金屬腔體，但 HSX1001 成功以雙體設計打破限制，「C:01」發聲腔體模組採用鋁金屬外殼，經 CNC 加工及陽極處理非常靚仔，更令當中的第三代 Myrinx 動圈單元發揮更出色。「M:01」連接模組則採用樹脂外殼，提供可靠的連接性。

使用第三代 Myrinx 動圈單元

HSX1001 三大創新02｜無線耳機首創」密封金屬腔體

HSX1001 三大創新03｜分體設計有利維修．升級配件延長使用壽命

有玩開耳機的發燒友，家中總有一兩對珍藏靚耳機，就算放了十幾二十年，只要存放得好，拿出來都靚聲依然。但有線耳機首先因為藍牙制式更替快速，兩三年就追不上標準，加上內置電池本身壽命亦不長，保養期一改就冇得修理換電變垃圾。

日本個人音響品牌 Acoustune 老闆三枝丈記先生是個非常硬核、有匠魂精神的日本技師，HSX1001 的可換設計，其實亦想改變這風氣，如果藍牙update或電池老舊，HSX1001將來會推出新形號藍牙模組；聽厭鋁合金耳機，出年1月就有黃銅版，之後又傳有不鏽鋼、甚至學HS2000玩金屬+木混合機身……不單止新奇好玩，背後更有環保減棄、方便維修升級的可持續使用理念。

如果藍牙update或電池老舊，HSX1001將來會推出新形號藍牙模組；聽厭鋁合金耳機，出年1月就有黃銅版。

聽厭鋁合金耳機，出年1月就有黃銅版

不必怕！Acoustune 對藍牙很有經驗

早幾年不少老音響品牌人搞佢又搞，出對藍牙耳機搵快錢。最終卻欠缺軟件、無線接收方面的技術，耳機聲係靚，但接收同app就九流。Acoustune 遲遲不出真無線，原來並非他們固步自封，相反是三枝先生早在3、4年前已開創子品牌「ANIMA」專出藍牙耳機，今次這對HSX1001 ，ANIMA 團隊也參與開發「M:01」連接模組，更優化了ANIMA的手機應用，支援 Acoustune HSX1001 ，到時你一樣可以用相應app去tune聲、又或是購買日本聲優錄音的耳機語音提示聲，非常好玩。

優化了ANIMA的手機應用，支援 Acoustune HSX1001

唔訂就笨｜2千蚊買升級組件

上文提及 Acoustune HSX1001 亦會同步推出預購優惠計畫，「C:02」黃銅聲學腔體＋「M:02」有線連接模組，只需要 12 月 31 日之前在指定商戶預訂，即可以 $1,980 購買此升級組合（原價 $2,280），完成登記更加送 ARS210 原裝升級線一條，限量200套，送完即止。單是條線已經值千五，而且想一想，這一組「升級配件」本身就是一對Acoustune 製作的黃銅腔體動圈耳機，可以獨立使用，2千蚊買到不香嗎？

一組「升級配件」本身就是一對Acoustune 製作的黃銅腔體動圈耳機，可以獨立使用。

ARS210 原裝升級線本身已值1500蚊左右。

Acoustune HSX1001 可換腔體真無線藍牙耳機規格

C:01 單元：改良型第三代 Myrinx 動圈單元

M:01 藍牙版本：Ver 5.4 / Class 2

M:01藍牙配置：A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP

M:01 支援編解碼器：SBC / AAC / LDAC / aptX / aptX Adaptive / aptX Lossless

M:01 多點連接最高支援數目：2 部裝置

M:01 最大連接範圍：約 10 米

電池容量：耳機（每邊）50 mAh / 充電盒 350 mAh

充電時間：耳機約 1.5 小時；充電盒約 2 小時

連續播放時間：約 15 小時

連續通話時間：約 9 小時

充電盒接口：USB Type-C

重量：耳機 9g (單邊)

跟機配件：精美金屬便攜盒 / 金屬充電盒、USB Type-C 充電纜、矽膠耳塞（S/M/L）、雙翼形矽膠耳塞（S/M/L）、使用手冊/保養證

售價：$3,780（Soundwave Audio／2771 8209）

（部份功能需日後更新後才能使用）