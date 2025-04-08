beyerdynamic AMIRON 100／Soundcore Liberty 4 Pro／Beoplay Eleven／Acoustune HSX1001 迅／Noble Audio FoKus Rex5｜嚴選2024藍牙耳機5強｜藍牙耳機在2024年走向極端，入門價平到69蚊有對小米耳機，而對音色有一定要求的玩家，則開始玩厭四平八穩的AirPods Pro2，期待升級換款買性能更好、音色更佳、外觀更精美的真無線藍牙耳機，以下就是記者今年試玩超過20對耳機後，選出自己最喜歡的5強，或者可以成為你換機的參考。



Soundcore Liberty 4 Pro｜真正十項全能

Anker旗下耳機品牌Soundcore發展經年的真無線系列Liberty，其第4代旗艦 Soundcore Liberty 4 Pro 最大特色是充電盒上加設迷你屏幕，除顯示電量情報，還對應輕觸操作，不必打開手機app就能調校模式。ACAA 4.0同軸雙單元設計，將一個10.5mm 動圈及1粒4.6mm鍍鈦高頻單元重疊，令音色更細緻且層次分明。加上出色的通話性能、高水準降噪、好抵用。（HKD $1,299／6色選擇）

✅ 優點：功能樣樣齊、以這性能賣1.2K超值。

❌ 缺點：電鍍耳機柄太容易沾上指紋

Soundcore Liberty 4 Pro｜真正十項全能

Noble Audio FoKus Rex5｜王樣級高音質

今年美國 Noble Audio 無論是大耳筒式入耳式，新產品都好大野心，機身玩特殊物料。而且不怕定價貴，也堅持用最好最靚的配件，不與大眾化平機爭飯食，只攻最高級、最有要求的高階玩家市場。這對 Noble Audio FoKus Rex 5 身價高達$3,880，外型與貴價CM入耳式無異，使用綠色的金屬外殼，尤如耳上的一對綠寶石。而硬件方面，品牌老頂「Wizard哥」又使用黑魔法，每邊耳機竟內置5個驅動單元：包括10mm動圈、6mm平面磁、3個動鐵！（HKD $3,880）

✅ 優點：已經分不到有線及無線耳機的分別，神乎其技。

❌ 缺點：為了成為出色聽歌耳機，通話方面會比較弱。

Noble Audio FoKus Rex5｜王樣級高音質

Acoustune HSX1001｜日系匠魂合體機械人

日本機械人動畫的主角機常常都可以玩分體換裝，根據不同戰況選用相應裝備，同時亦方便「軍火商」出玩具搵大錢。日本品牌 Acoustune 在12月初推出其主線品牌首對真無線藍牙耳機 HSX1001「迅」，將藍牙收發部件／發聲單元部份做成2個獨立模組，將來可以當買DLC一樣，選購更換更先進的「藍牙收發部件」及「發聲單元」，變化無限。（HKD $3,780）

✅ 優點：換換拆拆好多嘢玩，而且音色真的非常好聽。

❌ 缺點：將會推出好多換裝組件，相信是無底深坑。

Acoustune HSX1001｜日系匠魂合體機械人

+ 1

跟機的首個發聲模組M:01 使用日本製動圈，與同品牌8、9千元一對的有線耳機同級，聽落去的通透感、空間感、層次感都不是其他藍牙可比，可以話返唔到轉頭。另外，出機時可訂購一套1月發售的「DLC」，包括將Acoustune NSX1001 轉換成有線耳機的C:02 模組，以及使用黃銅單元的M:02模組（$1,980／加送耳機線名額限200個、售完即止）

1月發售的「DLC」包括有線耳機的C:02 模組，以及使用黃銅單元的M:02模組（$1,980／加送耳機線名額限200個、售完即止）

Beoplay Eleven 人聲清晰歐陸品味

丹麥音響品牌 Bang & Olufsen（B&O）又一隻代表作，Beoplay Eleven 屬名作 Beoplay EX 的進化版；今次試玩的是「優雅古銅色」，另有「天然鋁配色」，機身使用拋光鋁材 + 玻璃機面觸控板，在不同光線下可見到如鏡面的質感，充電盒則用輕便耐磨的珠光噴砂鋁材，非常耐用。

✅ 優點：非常之貴、但音色好到無話說。

❌ 缺點：比起流行曲Rock歌，它更適合聽Jazz及古典。

Beoplay Eleven 人聲清晰歐陸品味

Beoplay Eleven 音色極佳，一開機聽已經發現音色靚到痴線，人聲中音屬無線耳機中一等一通透自然，而且它的ANC降噪技術也有改良，低頻段降噪效果達 Beoplay EX 的兩倍，報稱是B&O品牌史上最強降噪性能。(HKD ＄4,498)

beyerdynamic AMIRON 100 抵玩德國貨

德國名牌 beyerdynamic 2024年尾合共發表了3款新耳，全部都非常出色，而且定價亦比其他發燒機便宜抵玩。記者在3款機中選了CP值最高的AMIRON 100。廠方堅持使用德國製發聲單元，令AMIRON 100 擁有出色的中音，但亦配合時下流行文化，亦強調了低音部份，且做到層次分別唔會互相干擾，真是出色的調音技術。它的機身又輕又細，佩戴感很好，「花灑柄」形機身通話更出色，使用app可以調校噪功能。適合很喜歡AirPods Pro，但想追求更好音色的朋友。（HKD $1,999）

✅ 優點：通話出色、也有ANC降噪能力。

❌ 缺點：中音表現出色，唯bass略微過重。

beyerdynamic AMIRON 100 抵玩德國貨

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