近日在上海大學宿舍的行動電源（尿袋）爆炸事件引起了廣泛關注，一名女大學生於24年3月在網上購買了一款尿袋，不料於12月發生了爆炸，導致財產損失高達5000元，幸好當時沒有在尿袋旁邊，否則造成的傷害無法想像。



據報導，該名女學生當天將尿袋放在宿舍書桌上充電，約五小時後，尿袋突然發出異常的電流聲，隨即發生爆炸。強烈的爆炸引發火災，濃煙迅速充滿宿舍樓層，幸運的是未造成人員傷亡，但事故造成的經濟損失卻不容小覷。該女生的平板電腦、充電器及書桌等物品在爆炸中被燒毀，粗略估算損失達到5000元。

尿袋爆炸上海大學女生宿舍釀火災｜平板﹑書桌燒毀 安全使用貼士

尿袋爆炸上海大學女生宿舍釀火災｜平板﹑書桌燒毀 安全使用貼士

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尿袋爆炸的主要原因通常與以下幾個因素有關：部分廉價尿袋使用劣質材料，特別是電池組件，如果缺乏合格的安全保護電路，很容易因過充或過熱導致內部電池短路，引發爆炸或起火。

另外長時間充電可能導致電池過熱，特別是在沒有過充保護功能的情況下，電池內部化學物質會逐漸積累壓力，最終引發爆炸。由於鋰電池對溫度有較敏感的反映，因此高溫、潮濕或存在易燃物的環境可能加劇行動電源的損壞風險。

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選購行動電源的注意事項

優先選購知名品牌的行動電源，這些品牌通常有完善的品質管理與售後服務，產品也會經過更嚴格的測試。確保行動電源通過相關的安全認證，如中國的「3C認證」或國際的「CE標誌」，以保證產品符合基本安全標準。

中國3C強制性產品認證制度