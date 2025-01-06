三星Galaxy S25 Ultra與S24對比 更圓潤更輕薄 超窄邊框圖曝光
撰文：中關村在線
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三星 Galaxy S25 Ultra 手機與 S24 Ultra 的正對面比圖已經分享出來了，這位博主將兩款手機的外圍參數進行了比較。
從直觀感受來看，Galaxy S25 Ultra 採用了更加圓潤的 R 角設計，同時屏幕邊框和下巴也得到了進一步收窄。
點擊圖片看看網上所流傳的三星Galaxy S25 Ultra消息：
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這款手機在重量、厚度、寬度等方面都比 S24 Ultra 更為優秀。S25 Ultra其重量為 218 克，比 S24 Ultra的233 克輕了 15 克；厚度為 8.2mm，也比 S24 Ultra的8.6mm 薄了 0.4mm；寬度為 77.6 mm ，比 S24 Ultra的79 mm 窄了 1.4mm。屏幕尺寸則稍大一些，達到了6.86英寸 ，與 S24 Ultra的6.79 英寸相差甚微。
今日早些時候, 博主Jukanlosreve 在X平台上公布了據稱是三星 Galaxy S25 Ultra 手機的邊框圖，大家可以參考一下相關細節。
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