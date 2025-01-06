iOS還有更大升級　Siri會更聰明　可與ChatGPT等聊天機器人競爭？

Siri，蘋果智能助手的核心，在iOS系統不斷升級的過程中，迎來前所未有的變化。隨著iOS 18.1和iOS 18.2版本的發布，Apple Intelligence功能的引入標誌著Siri邁向更高層次的智能化。今年，Siri的智能化能力將進一步增強。



關於iOS 18即將帶來的Siri新功能，蘋果已經進行了預覽，並預計這些變化將在今年春季的iOS 18.4版本中推出。

Apple Intelligence功能的引入標誌著Siri邁向更高層次的智能化。（unsplash@omid-armin）

個人情境感知功能將允許Siri追蹤用戶的電子郵件、訊息、文件和照片等內容。憑藉這些訊息，Siri能更有效地幫助用戶查找所需內容，如航班號、下載的文件或他人發送的照片。同時，Siri還將利用該功能更深入地了解用戶，並更好地協助完成任務並跟蹤設備上的所有內容。

Siri加入Apple Intelligence功能後，會有什麼變化？

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此外，屏幕內容感知功能使Siri能夠識別用戶屏幕上顯示的內容，並據此執行相關操作。例如，用戶可以告訴Siri將短信中的地址添加到聯繫人中，Siri將準確理解並執行。

除了這些新功能外，Siri還與應用程序進行更深層次的集成。它現在可以執行數百種新操作，在蘋果應用和第三方應用中均適用。例如，使用Siri調出Safari閲讀列表中的文章或將特定照片發送給某人等。Siri還將支持多步驟任務，並且可以通過一條命令完成所有的操作。

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對於iOS 19，有傳言稱蘋果正在開發基於大型語言模型（LLMs）的下一代Siri。這種基於LLM的Siri能夠進行持續的對話，並表現出更像人類的交談方式。它將能夠執行更複雜的任務，並有望與ChatGPT等AI聊天機器人競爭。

在新功能推出時間方面，蘋果計劃在iOS 18.4中推出為iOS 18規劃的功能。該更新預計將於4月發布，並在6月正式發布。而iOS 19功能將在9月正式發布，但部分功能可能作為後續更新在2025年末和2026年推出。

期待Siri的進化會為用家帶來更多驚喜。（APPLE）

以上就是關於iOS系統升級所帶來的 Siri 新 功能 的報道，請大家期待蘋果在春季發布會之前為我們帶來更多驚喜！

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