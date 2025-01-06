根據天文台的預測，1月10日又將降溫，低至12℃。隨著氣溫驟降，打邊爐成為熱門選擇。使用電磁爐打邊爐方便又快速，但隨之而來的用電安全問題不可忽視。電磁爐屬於高功率家電，若使用不當，可能導致超載、短路，甚至引發火災。



高功耗冬日家電避免共用插座

電磁爐的功率通常在 1000W 到 2000W 之間，高功率家電需要穩定的供電環境。使用電磁爐時，最好選擇專用的獨立插座，避免與其他高功率電器如微波爐、電暖器﹑電熱水壺等共用同一插座。

避免使用拖板

每個插座的額定功率和電流都有上限，拖板插座額定電流為 13A，最大功率為13A x 220V＝2,860W，。如果將功率超過2,860W的多個電器同時插入同一插座，可能導致超載並引發火災。因此，在打邊爐前，應先檢查電磁爐的功率，確保不會與其他高功率電器共用同一迴路，降低過載的風險。

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拖板雖然方便，但其承載能力有限，不適合連接高功率家電，如電磁爐、電暖器等。長時間使用拖板來供電，可能導致線材過熱，增加火災風險。如果無法避免使用拖板，應選擇具備過載保護功能的優質拖板，並定期檢查其是否出現老化或損壞的情況。

記住「不用不插」理論

許多家庭在使用電器後，常常忘記拔掉插頭。長時間通電的插座不僅會消耗電力，還會增加安全隱患。打邊爐後，應立即拔掉電磁爐的插頭，避免因電流滲漏或其他故障導致意外發生。同時，這也有助於節約用電。