1.28億六合彩攪珠結果｜新一期六合彩將於今晚（1月7日）攪珠，由於新年金多寶無人中頭獎，今次一注中將可獨符高達12.5億元獎金，即睇10大幸運投注處+10個最旺號碼。



攪珠期數: 25/002

攪珠日期: 07/01/2025 (星期二)

總投注額: $328,821,743

攪珠結果：8・13・18・23・31・47 + 16

頭獎：2注中派彩：$69,234,020

二獎：14注中派彩：$844,560

三 獎：651.5注中 派彩：$48,390

以下是10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站；另外，荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒，上環干諾道西及大埔廣場亦加中多了1次，非常當旺。

荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒，非常當旺。

10）大埔廣褔道（中獎次數：30次／廣褔道158-172號大埔商業大廈地下）

9）上水石湖墟（中獎次數：33次／上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）

8）大埔廣場（中獎次數：35次／安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖）

7）九龍灣德福（中獎次數：35次／九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖）

6）觀塘廣場（中獎次數：37次／觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖）

5）上環干諾道西（中獎次數：39次／上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖）

4）尖沙咀漢口道（中獎次數：39次／尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下）

3）荃灣青山道（中獎次數：41次／青山公路荃灣段 300-350 號荃錦中心地下B2）

2）屯門市廣場（中獎次數：44次／屯門市廣場第三期地段277號地下）

1）中環士丹利街（中獎次數：47次／中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖）



中環士丹利街投注處

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