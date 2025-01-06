台灣桃園機場發布新禁令，禁止任何人在機場大樓內使用可騎乘的電動行李箱，如旅客不聽工作人員勸籲停用，更將會交由警察處理。而就算有些機場容許電動行李箱，因其內置電池，上機也相當麻煩；早前曾有中國女子在成田機場學Black Pink成員坐電動行李箱，最終被香港快運 HK Express（UO）要求補錢托運行李，貴過張平機票。



桃園機場公司宣布，由於台灣民航局發現使用電動行李箱對機場客運站做成不少安全及管理問題，尤其在高峰機人流眾多，更對其他旅客構成危險，經交通部、航警局、各機場、航空公司協商後，決定全面禁止在場機客運大樓內使用電動行李箱、單車、滑板車及滑板，如旅客不服從口頭警告，即交警方查辨。

LABUBU同電動行李箱都係Black Pink帶紅？

Black Pink LISA近排一手帶紅LABUBU，而BP各成員亦曾在演唱會乘電動行李箱登台，吸引不少女性跟風，但很多人在使用時橫衝直撞、不理途人，鬧出很多意外，全面禁止在機場使用電動行李箱似乎是大勢，日本多個國際機場早就立例禁用。

電動車加黑超，小心撞車呀樓主

電動行李箱未裝嘢已爆重｜無法手提上機

其實這類電動行李箱是「好睇唔好食」，上機時也非常麻煩；這類電動行李箱尺寸多數為20呎左右，很多人以為能夠hand carry上機，實際上因為內置機件、未放行李本身已超出手提行李重量上限，去到機場才掛除內置鋰電池，加錢改成寄艙行李。

小紅書截圖

去年有一位女子就在小紅書以「在日本成田機場坐香港快運航空在安檢口交了」（15400日圓行李費）為題發文，解釋自己犯了以上錯誤被UO 香港快運的地勤要求追加15400日圓（約$760港元）行李費、貴過張機票面價，提醒大家使用時要小心。

小紅書截圖

中國女「騎電動行李箱」穿梭大阪街道 被控無牌駕駛

另外，不少國家如日本，亦全面禁止在街道上「駕駛」電動行李箱，過去曾有一名大陸留學生在大阪街頭騎乘電動行李箱，因行李箱時速達13公里，根據日本道路交通法被視為排氣量50CC以下的輕型機動自行車，警方截查後視作「無照駕駛」處理，最高可被判3年以下有期徒刑或罰款50萬日圓（約$24,680港元）。

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