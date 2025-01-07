電動車近年成為熱門車款，多間車廠都推出電動車，國產電動車的性價比更吸引到不少車主。可是，近日內地就有車主遇到了一件揸電動車最苦惱的事。內地一車主於2023年5月花7.6萬人民幣購買了一輛國產電動車，當時官方聲稱續航可達400公里，然而，僅僅一年多的時間，續航能力卻出現了斷崖式下跌，現在最長只能行40公里。



車主何女士的電動車在寒冷天氣下，續航從聲稱的400公里下降到60公里，已經顯得不太正常。隨後，她發現續航能力進一步縮減，僅剩40公里，甚至不足以應付42公里的通勤需求。

經過檢測，維修中心告知何女士，車輛的電池包出現了故障，需要更換電池。然而，因為電池包的庫存不足，無法立即進行更換。更糟糕的是，車輛續航問題變得更加嚴重，令何女士無法正常使用車輛。雖然維修中心表示可以提供代步車作為臨時解決方案，但具體的維修時間仍無法確定，極大影響生活需要。

影響電動車續航的因素

低溫對電池性能的影響

電動車的鋰電池在低溫環境下性能會大幅下降，這是因為低溫會降低電池內部的化學反應速度，導致放電效率降低。尤其是在寒冷的冬季，續航能力下降是普遍現象，但如此劇烈的減少可能還涉及其他問題。

不當的充電習慣

長期使用快充、過度放電或頻繁充電至100%等不良習慣，可能加速電池的損耗，進一步影響電池的健康狀態。

資料來源：快科技