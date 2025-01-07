Xiaomi 15 Ultra在2月登場？配天通衛星、北斗短訊還有Leica加持
撰文：Mobile Magazine
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已在不少資訊在網絡流傳，並傳聞會在農曆年後現身的 Xiaomi 15 Ultra 旗艦攝影手機，較早前有消息指其已備齊國內三證，可望如期在二月推出市場。
Xiaomi 15 Ultra 最新資訊，由國內爆料達人「數碼閒聊站」在其微博帳號展示，從上傳許可證可看到，型號 25019PNF3C 及 25010PN30C 兩款裝置許可證。
Xiaomi 15 Ultra很快便會推出？
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據透露 Xiaomi 15 Ultra 標配機型，將支援天通衛星通訊功能；至於頂配型號就會再加入北斗衛星短訊功能，讓裝置在 LEICA 鏡頭外再添賣點。
爆料人又在另文提到，疑似 Xiaomi 15 Ultra 擁有短至 10cm 左右微距最近對焦距離，同時大光圈雙長焦鏡頭、鏡片鍍膜處理似乎用上新技術，加強攝影表現。
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