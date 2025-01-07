NVIDIA執行長黃仁勳今天（7日）在CES美國消費電子展公開BlackWell GPU晶片新顯示卡系列；「皮褸黃」照舊一身皮褸黑褲亮相，更為大舞台換上價值8990美元的新皮褸，話題性跟新顯示卡不相伯仲。



黃仁勳全球都有大量fans，上次來港開talk都非常多學生求合照，不過今次keynote主角始終是新系列「Blackwell」顯示卡 ：Blackwell GPU 有高達 4,000 AI TOP 運算效能、380 RT TFLOPS 光追運算能力、1.25 Shader TFLOPS；新晶片由專用 AI 管理，具備 92 Billion 個電晶體，採用 GDDR7 記憶體頻寬達到 1.8 TB/s，運算效能事上一代「 Ada 」系列提升 1.5x-3x 倍。

NVIDIA執行長黃仁勳今天（7日）在CES美國消費電子展公開BlackWell GPU晶片新顯示卡系列

新一代 Blackwell GPU 有高達 4,000 AI TOP 運算效能

即日公布的產品包括：RTX 5090（$1,999美元）、RTX 5080（$999美元）、RTX 5070 Ti （$749美元）與 RTX 5070（$549美元），當然亦分為Desktop用／Notebook用版本。發布會中提到新卡入門款RTX 5070，其效能已達上代旗艦卡 RTX 4090（定價$1599 美元）水平。

即日公布的產品包括：RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti 與 RTX 5070