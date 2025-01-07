Sony 在 CES 2025 發布會中公開PS遊戲《對馬戰鬼》動畫化、《地平線 黎明時分》及《Helldivers 2 絕地潛兵》遊戲電影化的消息，最可惜並沒有《星鳴特攻》電影化計劃。



PS遊戲真人化有贏頭

SIE 分公司 PlayStation Studios 曾將兩款遊戲名作《GT 跑車浪漫旅》、《Uncharted 秘境探險》（蜘蛛俠 Tom Holland 主演）改篇為真人電影，自家IP成本低、兩部都有錢賺，沒有期待沒有失望、反而覺得幾好睇。食過返尋味，Sony 在CES 2025 發布會中公開《地平線 黎明時分》及《Helldivers 絕地潛兵》的真人電影化計劃，而日本古裝武士game《對馬戰鬼》則會開拍動畫劇集《Ghost of Tsushima: Legends》。

三套遊戲映像化作品中，以《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》最為吸引

對馬戰鬼 Aniplex 操刀搞動畫

三套遊戲映像化作品中，以《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》最為吸引，對馬本身已在開拍真人版電影， Sony 動畫部門 Aniplex 將再下一城，《Starwars Vision》導演水野貴信執導、「老虛」虛淵玄劇本構成，為動畫平台 Crunchyroll 製作一套動畫影集《Ghost of Tsushima: Legends》，預計 2027 年上架。

動畫影集《Ghost of Tsushima: Legends》預計 2027 年於動畫平台 Crunchyroll上架。

女主角會否DEI化？

《地平線 黎明時分》將由PlayStation Studios 與同屬索尼的哥倫比亞電影合作開拍，暫時處於前置開發籌劃階段。Columbia Pictures 跟負責過《Uncharted》真人版，雙方再次合作，以遊戲女主角 Aloy 為出發點，於充滿機械生物的未來森林中大冒險。而最大爭議是最近SIE為了討好LGBT族群，硬生生將女主角Aloy改為同性戀者，不知經過《星鳴特攻》的教訓後，還會不會將這個新設定套入電影？

《地平線 黎明時分》將由PlayStation Studios 與同屬索尼的哥倫比亞電影合作開拍

星河戰隊級科幻｜大戰巨型外星生物

PlayStation Studio 又與 Sony Pictures 合製多人射擊game《絕地戰兵 2》 電影版，由於game內常有小兵大戰巨型外星生物的大場面，網民大膽預想這作品將會有《星河戰隊 Starship Troopers》般的大場面，令人期待。