PlayStation 30週年紀念活動，今日 PS 公布與 YOASOBI 以「Project: MEMORY CARD」為主題合作，回顧並致敬這個陪伴玩家多年的遊戲品牌。為紀念這一重要時刻，與日本二人樂團 YOASOBI 合作展開「#MemoryOfPlay」徵集活動，向全球玩家收集對 PS 的回憶，並按此推出全新原創歌曲。



PlayStation X YOASOBI

YOASOBI 過去為動畫《藍色時期》、《beastars》、《高達水星魔女》、《我推的孩子》、《葬送的芙莉蓮》創作過非常出色的主題曲，除了音樂動聽，秘訣是團隊創作人Ayase會與原作者合作，完全理解作品後寫出很貼題的歌詞，而今次YOASOBI與Sony 合作的「Project: MEMORY CARD」企劃，Ayase 打算將 PlayStation 品牌30年的經典記憶化作一首新歌，透過音樂喚起玩家對遊戲的珍貴回憶。目前，已在社交平台上以「#MemoryOfPlay」tag，向玩家收集故事和靈感，即那些想要刪除自己記憶到重頭再玩一次的遊戲，吸引全球玩家的投稿。

PS 30周年聯乘YOASOBI出新歌

PS 30周年聯乘YOASOBI出新歌

與 PlayStation 同齡的 Ayase 在活動影片中透露，他本身就是一名熱愛遊戲的玩家，對於PlayStation 的經典遊戲有許多深刻的記憶。他在影片中分享：「有些遊戲，即使再玩無數次，都能讓人感到新鮮而感動。」他的這份情感也將融入了YOASOBI的新歌，讓關於青春、夢想與冒險的情感重現在新歌中。

PS5開機畫面更新的驚喜

除了全新的音樂作品，PlayStation 在這次30週年紀念活動中還為 PS5 玩家帶來一個特別的驚喜。當玩家更新PS5並重新啟動後，螢幕會顯示經典的 PlayStation 標誌，配以熟悉的啟動畫面音效，讓玩家重溫這個經典回憶。

很多玩家都在 PlayStation 的FB分享自己的PS回憶