近日，美國亞利桑那州的自動駕駛的士意外引起廣泛關注。洛杉磯科技創業家Mike Johns在乘坐一輛Waymo的無人駕駛的士前往機場時，車輛突然失控，不斷在停車場內繞圈自轉，令他一度懷疑自己被困在科幻電影的場景中。事件再次揭示了自動駕駛技術雖然便利，但仍有很多隱憂，影響用家對無人駕駛的信心。



Mike Johns在當日乘坐Waymo無人駕駛車前往Sky Harbor機場時，車輛在接近目的地時出現故障，開始在停車場內繞圈。他無法解開安全帶，也無法打開車門逃生，甚至一度懷疑自己是否遭遇惡作劇。他與Waymo客服聯繫後，對方建議他通過手機App嘗試解決問題，但App顯然無法直接控制車輛。最終，經過幾分鐘的混亂，系統更新使車輛恢復正常，Mike才能落車勉強趕上飛機。

Waymo無人駕駛車

事件雖然沒有造成人員傷亡，但對Mike的心理衝擊卻不小。他形容這次經歷像是一場「智能叛變」科幻驚悚片，並批評現時的科技產品常常在未完善前就推向市場，缺乏對消費者需求的深度考量。他認為，雖然自動駕駛是未來的大趨勢，但目前的技術仍存在明顯漏洞，尤其在用家與人工智慧的交互層面上，仍需進一步完善。

AI 技術成為近年大熱，也明顯就是未來的發展趨勢，而自動駕駛技術是人工智慧的重要應用領域之一，旨在通過感測器、算法和機器學習取代人類司機，以提升交通效率並減少事故發生。

可是，系統故障的風險不可忽視。像Waymo雖然已經完成了超過400萬次的全自動駕駛服務，但仍然難以避免事故發生，包括此前發生的Waymo車輛撞擊單車和寵物的事件。自動駕駛的安全性仍沒法得以保證。

其次，自動駕駛技術在應對突發情況時的表現仍待加強。以上的事件可以看到，當系統陷入故障時，人工客服和應急措施無法及時介入，導致用家陷入困境。此外，自動駕駛技術的依賴環境與基礎設施也尚未完全匹配。即使技術進步能夠解決以上問題問題，城市的道路設施、交通規範及其他道路參與者的行為模式也需要相應調整，否則難以實現真正的智能交通。