米家智能桌面魚缸眾籌破百萬　迷你版豎式設計10L容量還能1鍵排水

2025年新年之際，小米旗下的米家品牌推出了一款備受矚目的新品——米家智能桌面魚缸。這款魚缸自1月1日在小米商城、小米有品開啟眾籌以來，憑藉其獨特的設計、豐富的功能以及親民的價格，迅速贏得了消費者的喜愛。



1月7日，「米家產品經理」官微宣佈，米家智能桌面魚缸的眾籌銷售額已經合計突破100萬元，成為2025年小米米家的又一新爆款。

米家智能桌面魚缸眾籌成功（微博）

米家智能桌面魚缸的建議零售價為299元（人民幣），眾籌價則為更加優惠的279元（人民幣）。相比此前推出的20L米家智能魚缸，這款桌面魚缸採用了更為緊湊的豎式設計，容量縮減為10L，佔地尺寸也大幅減小至22.4*22.5cm，非常適合擺放在小桌面上，為用戶的居家生活增添一抹生機與活力。

豎式設計的米家智能桌面魚缸：

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在功能上，米家智能桌面魚缸與20L版本的智能魚缸保持了一致的高水準。它同樣採用了免組裝設計，開機即可使用，集成了水泵、燈光、餵食器、缸體、過濾系統以及溫感檢測等多種功能於一體。用戶無需繁瑣的安裝步驟，即可輕鬆享受到智能魚缸帶來的便捷與樂趣。

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值得一提的是，米家智能桌面魚缸還進行了多項升級。它採用了防堵水泵，有效避免了水泵堵塞的問題；同時，還支持充電寶應急供電，確保在斷電情況下也能為魚缸提供必要的電力支持。不過，需要注意的是，缸體本身並不支持查看水溫，用戶需要通過米家App來獲取水溫訊息。

米家智能桌面魚缸（小米）

此外，米家智能桌面魚缸還支持水泵排水孔一鍵排水功能，無需搬運缸體即可輕鬆排水；同時，它還支持米家App遠程控制，用戶可以根據魚的數量和種類設置定時定量自動餵食。魚缸兩側還設有預留口，方便用戶自行添加加熱棒、增氧泵等工具，進一步提升了魚缸的實用性和可擴展性。

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