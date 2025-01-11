Samsung Galaxy S25 Ultra發布｜ 革新旗艦Unpacked發布會將現身

Samsung Galaxy S25 Ultra Unpacked發布會｜ 隨著2025年Samsung旗艦Galaxy S系列手機的下一代 - Galaxy S25 Ultra備受期待。根據各方爆料，這款旗艦機型在外觀、性能、拍攝等方面都有了突破性的提升，勢必成為手機市場的一匹黑馬。官方已公布1月舉行Unpacked發布會，到時與大家一起網上見證新機到來。



Samsung Galaxy S25 Ultra系列傳聞總合：

Galaxy S25 Ultra的外觀設計將有較大的變動。據悉，這款手機將採用更加圓潤的機身設計，相比以往的較為硬朗直角風格，圓弧邊緣不僅更加貼合人體工學，提升了握持舒適度，同時也賦予了機身更加優雅流暢的視覺感受。此外，新機還將提供多款時尚配色選擇，包括黑色、藍色、灰色和銀色，滿足不同用家的個性化需求。值得一提的是，三星還計畫為該機型推出更多在線專屬配色。

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與此同時，Galaxy S25 Ultra還有望成為自Galaxy Note 20 Ultra以來最為輕薄的Ultra系列手機，機身厚度僅8.75mm，且整機尺寸比前代略有縮小，寬度為77.6mm，更方便單手操控。

頂尖性能配置全面升級

在性能方面，Galaxy S25 Ultra搭載了全新的Snapdragon 8 Elite處理器，這枚旗艦芯片採用4nm工藝，在CPU和GPU性能上都有大幅提升，為手機帶來强勁的算力支持。此外，這款手機最高可配備16GB的LPDDR4X/LPDDR5記憶體，以及高達512GB的UFS 4.1閃存，在流暢度和反應速度上創造全新水準。與此同時，Galaxy S25 Ultra還將支援衛星通信功能，即便身處偏遠地區也能保持與外界的通信連接，大大增強了手機的實用性。另一方面，官方亦計畫為這款機型添加一項全新的遊戲優化功能，可以根據遊戲場景的變化自動調整CPU、GPU等資源配置，提升畫質和幀率表現，帶来更沉浸的遊戲體驗。

當然Galaxy AI將會迎來大更新，或許加入更多令人期待的新功能。期待香港時間1月23日凌晨2時的Galaxy Unpacked網上發布會。

旗艦相機系統

在相機成像實力方面，Galaxy S25 Ultra擁有Samsung有史以來最強大的相機配置。其搭載了2億像素主攝像頭，搭配光學防震、相位對焦等先進技術，能夠捕捉超高清晰度的照片。同時，它還配備了800萬像素的超廣角鏡頭和5000萬像素的長焦鏡頭，提供了3倍和5倍的光學變焦能力。此外，Galaxy S25 Ultra還有望搭載一枚可變數焦的新型長焦相機，能夠在不同變焦級別之間無縫切換。

在拍攝功能上，Galaxy S25 Ultra還集成了強大的AI算法，可以針對不同場景進行智能優化，如在低光環境下自動進行多幀合成和降噪，以及在人像拍攝中精準識別五官並進行精細化美化等。大幅提升Galaxy S25 Ultra的拍攝水準。

Samsung Galaxy S25 Ultra或許將會加入更多實用AI功能

電池續航再創新高

電池續航方面，Galaxy S25 Ultra內置了一顆5110mAh的大容量電池，搭配Snapdragon 8 Elite的出色能耗表現，必將帶來更出色的使用時長。還支援120W的HyperCharge快充技術，只需15分鐘就能從0%充到80%，即使在緊急情況下也能快速補充電力。值得一提的是，即使在嚴寒環境下，Galaxy S25 Ultra的電池性能也能保持良好運行。