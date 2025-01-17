消委會26款電動車﹑混能﹑汽油車評測　三款電動車獲4.5星評分

電動車﹑混能﹑汽油車評測2025｜消委會最新一期《選擇月刊》中，針對19個牌子共26款汽車型號進行評測，當中包括19款電動車﹑2款混能車和5款汽油車。評比發現電動車的能源效率相差很大，光是大型家庭汽車類別，能源效率可相差約25%。



消委會找來國際消費者研究及試驗組織（ICRT）與歐洲的汽車會合作，在測試中主要揀選歐洲品牌的車款，而且都有在香港出售， 比較車款的使用方便程度、舒適程度、驅動系統（engine/ power-train）、駕駛表現、安全保障及環保表現。

電動車續航力評比

在消委會公布的測試報告中，用 19 款電動車的平均耗電量，推算出的續航距離約介乎252公里至570公里，發現聲稱充電池容量較高的車款，不等於續航距離未必較長，用家亦要留意電動車的耗電量。

Taycan Performance Battery Plus

在 19 款電動車中，以量的平均耗電量推算出的續航距離發現，保時捷的 Taycan Performance Battery Plus 表現最好，105（千瓦小時）的聲稱充電池容量，長達 570 公里續航距離，如時以快速充電器將電量由 10% 充至 80%，只需要 17 分鐘。

消委會26款電動車﹑混能﹑汽油車評測詳情詳情👇👇👇

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另外兩款同樣在續航距離有好表現的分別是 Benz EQE SUV 350+（559公里續航距離，10%～80%充電只要32分鐘），以及寶馬 i7 xDrive60（546公里續航距離，10%～80%充電只要34分鐘）。而這三款電動車亦是整個測試中，唯三在總評獲得 4.5 星評分的車款，同時亦是唯三破百萬售價的款號，因此，在汽車市場上還算是一分錢一分貨。

Benz EQE SUV 350+

電動車能源效率評比

19 款電動車量得的平均耗電量在每100公里17.0千瓦小時～22.0千瓦小時之間。發現就算是同一類別的電動車，能源效率的相差亦很大，在大型家庭汽車類別中，7款電動車樣本量得的平均耗電量介乎每100公里17.0千瓦小時至21.3千瓦小時，相差約25%。

電動車一定會靜啲？

大部份車主對電動車的印象都是，起步快﹑車內噪音低。可是，在測試中發現，就算電動車沒有有引擎聲，但也有機會因為車身和隔音設計，導致車內的噪音會比汽油車大，如MG4 Electric﹑OR A Funky Cat﹑本田 e:Ny1，車內寧靜程度只獲得3或2.5評分，比部分汽油車的表現差。

資料來源：消委會《579期選擇月刊》