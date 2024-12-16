Benz EQV豪華7人純電動MPV抵港｜家庭、商務兩用超舒適乘坐感

Benz EQV豪華7人純電動MPV抵港｜全新平治Benz EQV MPV以嶄新面貌示人，新車已經正式抵港，究竟新車還有什麼魅力？即睇介紹！



全新Benz EQV車頭採用經典V型鍍鉻柵欄與前衛黑色前臉元素結合，營造出強烈存在感。配合銳利的LED頭燈設計，EQV展現出非凡的時尚魅力。車尾部分非常嶄新出眾。底部新增鍍鉻飾條，上方則添加動感造型的尾翼，配合立體感十足的LED尾燈，為整車締造出更具辨識度的動感氣派。全新EQV共有12種外觀顏色可選，包括4款全新車漆配色，如hightech silver metallic、kalahari gold metallic、alpine grey及vintage blue等，定能滿足不同車迷個性品味。

Benz EQV豪華7人純電動MPV 正式抵港

車廂內部同樣煥然一新，以數碼科技為核心進行全面優化升級。全新12.3吋寬屏雙顯示組合，解像度高達1920 x 720像素，呈現出卓越的視覺效果。儀表板與中控螢幕巧妙融為一體，猶如一台現代感十足的平板電視。此外，EQV配備第三代MBUX多媒體系統，提供無與倫比的互動體驗。除了基本的導航、影音等功能外，更可透過觸控、語音或軚盤上的控制鍵，輕鬆掌控各項車載設置。系統更可建立多達7個個人化檔案，將喜好設定存於車內，實現真正的個人化體驗。

Benz EQV豪華7人純電動MPV 正式抵港

Benz EQV豪華7人純電動MPV 正式抵港

全新一代軚盤同樣科技感十足，配備觸控式手部檢測，讓駕駛更智能地掌控車輛。此外，可拆式杯架、USB-C接口及無線充電板等實用配備，進一步提升車艙的舒適性。64種顏色的車艙氣氛燈，更可營造出個性化的氛圍布置。

駕駛座明顯豪華了不少。

配合特大屏幕中控系統，更感EQV的駕駛感比以往更勝一籌。

舒適性能全方位提升

全新EQV採用靈活的7座布局設計，可根據需要選配豪華躺椅式長椅或獨立座椅，為乘客帶來極致舒適感受。車側標準配備雙趟門設計，大幅改善進出便利性。除了寬敞舒適的車艙，EQV亦貼心加入多項人性化功能。無鑰匙啟動設計、後座柔和氣氛燈等，使整體使用體驗更加便利流暢。搭配多達7個安全氣袋的強大安全防護，以及先進的駕駛輔助系統，為駕乘者帶來全方位的保障。

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領先一步的智能頭燈技術同樣值得關注。EQV標配可自動調節的MULTIBEAM LED頭燈，配備84顆高性能LED晶片，可根據行車環境即時調整光束，做到精準照明而不會眩目他人。

強勁動力＋續航力

動力方面，EQV搭載90kWh高容量電池組，最大輸出功率高達204匹馬力，令駕馭體驗更加出色。得益於優化的熱管理系統，EQV的WLTP續航里程更可達344-365km，能輕鬆應付日常通勤或家庭出遊所需。此外，EQV支援最高110kW的DC快充模式，只需40分鐘即可由10%充至80%電量，大幅提升續航效率。

全新Benz EQV電動MPV集時尚設計、智能科技、舒適配備及優異動力於一身，無疑將為客戶帶來嶄新的豪華出行體驗。如想找尋一台豪華MPV，無論是家庭出遊、商務接待或休閒娛樂，EQV均可全面滿足不同需求。

Benz EQV豪華7人純電動MPV售價：約130萬起