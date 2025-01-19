日本旅行必備8個app 2025｜中文查藥妝、訂餐廳查交通路線｜不少人都會趁冬季遊日，滑雪或睇雪景。不過出國人生路不熟，旅遊起上來難免有點障礙。今次為大家介紹8個適合在日本出遊時使用的App，讓大家在遊日時更輕鬆。



2025日本出遊必備8個app 中文查藥妝、訂餐廳｜查交通路線/天氣 (資料圖片)

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1.Japan Travel-乘換案內與旅遊規劃

Japan Travel-乘換案內與旅遊規劃可查看日本的公共交通系統資訊，提供詳細的列車、地鐵和巴士時間表，並可以計算最佳的換乘路線，只需輸入起點和目的地的站名或地址，就能找到最快捷和最方便的交通方式。

2.Suica App

Suica是日本的一種智能交通卡，類似香港的八達通，在Apple Wallet加入了Suica之後，可用於支付地下鐵、巴士、火車和一些商店和自動販賣機的費用。下載後只須在Suica App內就能管理和充值Suica卡，亦可透過app查看餘額、交易記錄和充值方式，方便快捷地使用公共交通。不過要留意熊本縣已不再接受Suica 支付方式，要使用熊本當地的IC卡。

3.日本的GO/計程車叫車APP

日本的GO/計程車叫車APP是一個日本的的士約車app，可以下單預約到附近的的士。只需輸入目的地或在地圖上選擇位置，app就會顯示附近的的士和預計車資，然後再預約車輛，app內更會追蹤司機的位置。

4.食べログ Tabelog

食べログ Tabelog是日本最大的餐廳評論平台，可以用來尋找附近的餐廳，並查看其他用戶的評論和評分。除了提供詳細餐廳信息，例如菜單、價格範圍、位置和營業時間之外。亦可透過app預訂餐廳，不過食べログ Tabelog目前只能在日本App Store下載，如果沒有日本Apple ID的用家，或者許使用網頁版亦方便。

5.Gurunavi ぐるなび

如果不會日文但又想輕鬆搜尋餐廳的話，可以選擇Gurunavi ぐるなび。Gurunavi ぐるなび同樣是日本流行的美食App，不同於食べログ Tabelog的是，Gurunavi ぐるなび可以選擇中文介面，更可以使用普通話或英語的代理預約餐廳，方便遊客使用。

6.tenki.JP

tenki.JP是日本氣象協會的官方天氣預報app，提供詳細的天氣信息和預報，包括降雨機率、溫度、風速等信息，這樣就可以按照天氣確保行程順利。

7.Safety Tips

專為外國旅客設計的防災 App，由日本觀光局監修開發，支援15種語言。用家可以設定接收緊急地震速報、海嘯預警、氣象特別警報，同時更提供各災害的解説和應急處理方法、接受外國人的醫療機關情報、緊急連絡電話等。

8.Payke

平時去日本買藥妝不懂日文怎麼辦？只要用Payke在App內掃瞄產品條碼，即可獲得產品資訊。除此之外，App內更有產品排行榜，可以知道現時大熱的商品。

9.iPhone計算機

iPhone最新版本的內置計算機有匯率轉換功能，只要在左下角選擇「轉換」，即可選擇對應的貨幣價錢，然後以即時匯率換算日元和港幣。