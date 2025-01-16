手機充電線過熱梳化燒出恐怖黑洞｜脆友警告用原裝線、別疏忽3點｜小米華為等國產智能手機，超快速充電已發展至300W／5分鐘充滿！但速度愈快產生的熱力也更狂，劣質充電線分分鐘過熱燒溶。近日Threads有人拍片，駁著電的充電線直接掉在梳化上燒穿了一個「黑洞」，如未及早發現分分鐘成張梳化著火！脆友在留言區亦分享了其他燒爛充電線恐怖體驗，並提醒要避免3件事。



手機充電線過熱梳化燒出恐怖黑洞｜脆友警告用原裝線、別疏忽3點（Threads截圖）

有網民稱Lightning線本身設計會漏電，其他制式沒有問題，立即就被其他受害者打臉，所謂有圖有真相，圖中的USB-C充電線的充電頭位置一樣燒到變黑。網友指快充本身並不危險，但一定要使用原廠的充電線及火牛，正版充電線內有晶片控制避免過度充電。假線都一樣充到，但如撞正線材差劣出現短路，再加上用料不耐熱，就會燒到變黑。但網民警告無論使用線材是否原裝，也要留沒有爆線爛頭、線材外露的狀況，又或是手感到異樣高熱，就應即時停用。

有網民稱Lightning線本身設計會漏電，其他制式沒有問題，立即就被其他受害者打臉。（Threads截圖）

劣質USB-C線的金屬充電頭安裝不夠隱定，如再袋在褲袋內令駁位彎曲受力，內面的焊接位短路，一樣會燒到變黑。

劣質USB-C線的金屬充電頭安裝不夠隱定，如再袋在褲袋內令駁位彎曲受力，內面的焊接位短路，一樣會燒到變黑。（Threads截圖）

以下是綜合網民留言意見得出的3個要點，無論你使用的是原裝或副廠線，也可以多加留意，避免意外發生：

1：充完電建議拔線、出街熄火牛電掣

很多人充完電後，充電線就直接駁著火牛掉一旁。雖然耗電量不多，但其實充電頭仍會流著小量電力，用手接觸時會有麻痺感覺，也有可能發生靜電／沾水等狀況而容易短路；而今次意外事件中，事主就是沒有拔線，假線充電口短路燒焦，才會連帶燒穿梳化。所以不用時應該拔走電線，出街時更應該直接將火牛／充電器拔走熄電掣，那樣會更安全。

充完電建議拔線、出街熄火牛電掣（Threads截圖）

用完要拔線、出街熄火牛電掣（資料圖片）

2：絕對不要邊睡邊充電

全球已有不少案例，是在邊睡邊充電出事。首先充電會發出高熱，如果裝置與充電線被床鋪蓋著，熱力不散就有機會發生火災。甚至有人被駁著電的充電線燒傷皮膚，所以留意充電中的手機避免與身體接觸。

台灣消防處曾提出安全建議：「希望市民只在清醒、親身在場的情況下為手機充電，不會充著睡、充電中的手機別離開視線范圍。」

網民分享曾被充電線頭電到（Threads截圖）

網民分享其心得，就是不要放在易燃物旁邊充電。（Threads截圖）

Apple警告手機不要插著充電火牛入睡：對電話與用家同樣構成危險

充電中的手機避免與身體接觸（Threads截圖）

+ 2

有人貼著充電線睡，醒來臉已傷。（Threads截圖）

3：原裝火牛／充電線也有壽命極限

不少iPhone用家長年換新機，家中都留下些apple品牌三角型火牛，當中其實可能已混入翻版火牛、也可能已經太舊。早前就有人以這類火牛為相機快充，最終火牛燒爆薰黑！網民回應：「呢款 iPhone插頭最多假同老翻、太舊嘅牛同線我會換走」「呢款叉機都應該有六七年歷史，下次就唔好用」「唔關線事，雜牌火牛乜保護都冇，過熱都唔識停，好正常 (利申試過)」

iPhone火牛為相機叉電爆炸燻黑！Threads友：USB火牛不能撈亂用？