高達GQuuuuuuX電影劇透｜馬沙成功做對一件事、改寫0079一年戰爭｜由《福音戰士EVA》新劇場版導演鶴卷和哉主理．EVA之父庵野秀明參與劇本的全新《高達》動畫，其前傳電影《機動戰士Gundam GQuuuuuuX Beginning》已經在日本上映，01HastTECH 也來整理一下網上各種觀後感及劇透情報。



⚠️⚠️⚠️以下開始就是劇透部份⚠️⚠️⚠️

庵野秀明主理的《新幪面超人》《新哥斯拉》《新Ultraman》都是將原作拆骨重構改寫，今次由他負責劇本的《機動戰士Gundam GQuuuuuuX Beginning》更大膽，它建基於高達U.C. 宇宙世紀系列，並提出一個假設並引申出平行時空故事：

假如馬沙成功奪取高達…

在原作中，馬沙帶隊到人造衛星SIDE 7偵查聯邦軍新兵器，三位手下潛入內部，當中魯莽的ジーン為立功衝出去打高達、更四處破壞衛星，阿寶迫於無奈登上高達以一打三，才成功逃離馬沙部隊追殺，聯邦獲得更多時間整裝待發、最終打敗自護。

而庵野就假設：「ジーン的渣古臨陣故障，改由馬沙出手更成功搶奪高達！」正因為搶奪戰由馬沙負責，他沒有在衛星中隨意破壞，阿寶似乎跟其他市民一樣去了避難了…真的是高達冇阿寶、不過馬沙唔係肥佬，而係型佬！高達由輸送車中起動，站立在大地上的名場面，則改由馬沙負責！一格一格完美神還原《高達》首集中打敗3部渣古（變了雷射大砲）的精彩大戰。

馬沙成功搶走高達．改成紅色更有浮游砲

馬沙甚至連白色基地「木馬號」也搶到手，更在宇宙中單挑「01高達」（估計等如RX-78-1黑色高達），也示範了用機動戰士起飛腳，聽說戲院內的fans興奮到尖叫。最終自護軍逆向解構高達技術，機動戰士開發技術突飛猛進，馬沙駕駛的「Red Gundam」更加裝精神感應裝置及浮遊砲，各款MS性能都吊打聯邦，戰事一面倒快將到尾聲。

馬沙駕駛的「Red Gundam」更加裝精神感應裝置及浮遊砲

馬沙以高達在宇宙中單挑「01高達」（RX-78-1黑色高達），示範了用機動戰士起飛腳。

要角夏利亞非新角色．在富野小說原作非常關鍵

馬沙奪得高達後，自護軍各角色的設定也有微妙不同，被搶後的白色基地被改成自護軍艦，成為馬沙部隊的「綠色基地」綠馬號（笑）。「老太婆」姬絲莉亞錫晒馬沙，全力搞新類型人能力開發，馬古比也升官發財；多茲魯.薩比量產了魔霸，最終卻戰死沙場；自護放棄開發大型MA機動堡壘，沒有愛美號自然沒有娜娜，另一位新類型人「夏利亞」（他甚至在後半故事仍有出場）成為馬沙的愛將。

多茲魯.薩比量產了魔霸，最終卻戰死沙場

被搶後的白色基地被改成自護軍艦，成為馬沙部隊的「綠色基地」綠馬號（笑）

原來「夏利亞」不是新角色，在原作動畫出現過一會（駕駛可分體的MA波羅號），有趣是此人與此機在0079電影三部曲被取消，但在富野喜幸（即富野由悠季）小說中卻取化娜娜成為馬沙的得力助手，阿寶甚至覺得他的技術比馬沙更強。

原來「夏利亞」不是新角色，在原作動畫出現過一會（駕駛可分體的MA波羅號）

更重要是，夏利亞認為基連才是應被打倒的戰犯，更透過精神感應呼籲阿寶與馬沙合作，可惜阿寶情緒一時失控反射性槍殺對方；阿寶死後以精神感應引導布拉度及白色基地小隊與馬沙合作一同打敗基連可算是夏利亞的功勞。庵野就是很喜歡玩這些「真正高達迷才懂」的小細節。夏利亞甚至會在將《GQuuuuuuX》後半部及TV版繼續出場，且改由《銀魂》杉田智和聲演、戲份極重。

夏利亞甚至會在將《GQuuuuuuX》後半部及TV版繼續出場

重演出「馬反」名場面．馬沙消失於時間的盡頭

聯邦為了尋求逆轉勝，準備將小惑星基地「所羅門」（原作中是自護搶走資源小惑星「月神2號」改名為「所羅門」軍事要塞）墜落到自護軍事重鎮月面都市「古拉拿達」（Granada），馬沙受命前去阻止，但實際上大家都知馬沙是自護戴剛之子，參軍目的就是要向自護領導層「撒比家族」報仇，所以決定放水任由小惑星墜落。

馬沙是自護戴剛之子，參軍目的就是要向自護領導層「撒比家族」報仇

但就在埋門一腳，馬沙遇上一部機動戰士，並感應到對方是自己妹妹「馬茜」（電影中沒有真正出場），一時猶豫下馬沙連同紅高達被困於「所羅門」，就在快要與衛星一齊墜落時，紅高達的精神感應裝置竟忽然暴走、發出紅紅閃光，神奇的聲音跟馬沙對話（聽不到內容，馬沙最終說：「我看到了時間流動…」之後跟紅高達就一同消失了，而「所羅門」就像《馬沙的反擊》尾聲中的「阿古捷斯」要塞一樣，在強光下自動改變軌道。

雖然方式不一樣，但馬沙在戰場上再度遇上妹妹馬茜

「所羅門」就像《馬沙的反擊》尾聲中的「阿古捷斯」一樣，在強光下自動改變軌道。

第二部 自護公國打敗聯邦軍，人類會變得更自由嗎？

鏡頭一轉就是0085年，自護戰勝聯邦軍，並統統了地球圈長達5年，舞台是獨立自治區SIDE 6，女高中生天手讓葉一直認為活在虛假的日常中，覺得人生非常不自由。一天她在上學中意外遇到武器走私少女，為了要求對方賠償撞毀的智能手機，天手讓葉此外捲入了非法機動戰士決鬥競技《軍團戰》之中。

GQuuuuuuX究竟是不是高達？

與此同時，「夏利亞」繼續找尋馬沙下落，派出手下駕駛GQuuuuuuX與疑似紅高達大打出手，最終GQuuuuuuX駕駛員因新類型人能力不足戰敗，敗走後將機體藏於 SIDE 6 地下，後來竟意外被天手讓葉拾獲，負責機關修理的大家姐曾暗示一些很「EVA」的情節：「這部機體似乎有牙齒」它應該可以像初號機一樣可暴走，而風靈都曾經被指「不是高達」，且看QuuuuuuX又是否與高達有關了！

天手讓葉是哈曼大人？

有網民FF了一些假設，指天手讓葉其實是年輕版的「新自護女王」哈曼加，又指《GQuuuuuuX》劇名是「ジークジオン」（自護萬歲）跟「阿古捷斯」（アクシズ，Axis）的混合字，相信天手讓葉後來會推翻腐敗的「舊自護」成立真正自由的天手讓葉政權。雖然無甚根據，但這假設真的很有趣。

高達在呼喚我戰鬥！

之後，天手讓葉化名「瑪秋」，與「娜安」又遇到「紅高達」的神秘駕駛員「修治」，決定一同參加《軍團戰》，完場時修治說：「高達在呼喚我戰鬥！」型到爆炸！「修治」的聲優土屋神葉已經在此金句背景上打卡出IG Po，相信會繼「我就是高達」後成為新一代Gundam金句！

《高達GQuuuuuuX》的故事將於3月繼續在電視動畫中繼續，必睇！