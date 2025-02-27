《高達GQuuuuuuX》作為《機動戰士高達》45週年紀念新作，其先行劇場版《機動戰士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- 》以大電影級數在戲院搶先登場，MedialinkFilms羚邦映畫成功將電影帶到香港，即日起（27日）上映！這部新作結合了《新世紀福音戰士》劇場版班底，與製作了高達45年的Sunrise合作，刷出一個無論是老fans以至新粉絲都會喜歡的潛力新作，為你分析這部高達新片的8個賣點！



EVA設計師畫高達變有牙巨獸

每逢有新高達登場，必定係未上映先開戰：「呢部唔係高達！」「一蟹不如一蟹！」「唔係喎覺得幾有新意！」「我係EVA粉絲覺得正！」「模型幾時出？」新主角機GQuuuuuuX係由《新世紀福音戰士》的機設師山下育人操作，似人體多過機械人的線條、勁多工業風細節，頭部仲好似EVA初號機一樣可以爆甲打開（故事內更劇透：部機有牙），設定公開到今日，正反兩派依然未傾掂數，極具爭議性的新設計，不如入場自己睇睇，再話我知型唔型！

高達GQuuuuuuX 香港2月27日上映Gundam X EVA團隊合製日本大收6億

高達GQuuuuuuX｜EVA設計師畫高達變有牙巨獸

元祖高達變四眼怪物

唔止GQuuuuuuX，連一年戰爭名機RX-78-2都被重新設計成有4隻眼（令我想起野獸化EVA貳號機），骨感十足的異型風格。因應故事發展改由馬沙駕駛後，更重塗成「紅彗星配色」並加上6支愛美號浮遊砲，遠距離打戰艦型到爆。

高達GQuuuuuuX｜元祖高達變四眼怪物

+ 5

超高水準MS隻揪打鬥

不知大家玩Gundam game時喜歡遠距離開鎗還是埋身格劍？《高達GQuuuuuuX》內提出一種名為「MAV戰術」的二機聯戰打法（日文讀者「孖Bu」、跟日語「マブダチ 摯友」語帶相關），強調「儘早發現敵人」，並之後透過領航機與僚機的緊密合作聯擊，確保先制攻擊的優勢。另外因為後半部描寫一種2vs2 打機感覺十足的「軍團戰」，令劇中有大量MS埋身拳打腳踢的大戰場面，有別突擊自由那類主方位光線攻擊，是另一種有型。

高達GQuuuuuuX｜超高水準MS隻揪打鬥

高達GQuuuuuuX｜超高水準MS隻揪打鬥

新片紅彗星馬沙出場改寫0079歷史

還以為BANDAI近年集中搞《SEED Freedom》還有《水星的魔女》，新片又改用《EVA》班底，一定會放棄高達最基本的「UC 宇宙世紀」主舞台。想不到《EVA》老豆庵野秀明「玩咁大」，由宇宙世紀0079年0079年8月馬沙帶隊到SIDE 7 偵查聯邦軍新武器「高達」的任務開始，扭橋玩平行時空改寫歷史；大量耳熟能詳的名場面將180度扭轉角度全新演譯，你一係會興奮到彈起、一係就嬲到想割櫈，保證絕對震撼。

高達GQuuuuuuX｜新片紅彗星馬沙出場改寫0079歷史

細細聲講，其實馬沙取代阿寶揸高達、領導白色基地合作打敗自護的設定非庵野秀明100%原創，其實不少元素取材自「高達之父」富野由悠季的小說版，如不怕被劇透，想知更多可睇：高達GQuuuuuuX電影劇透｜馬沙成功做對一件事、改寫0079一年戰爭

高達GQuuuuuuX｜元素取材自「高達之父」富野由悠季的小說版

後半劇變 CyberPunk 2077 風格

但如果你是覺得《0079》陣「老人除」好out的朋友，一樣有元素吸引到你。因為這部電影是《高達GQuuuuuuX》的前傳，前半為宇宙世紀0079年的平行時空版，後半鏡頭一轉就會跳到全新設定的0085年，當時自護已戰勝聯邦，中立太空殖民地SIDE 6上一位短髮紅毛女高中生「天手讓葉」，意外得到安裝了極強系統「Omega Psycommu」的神秘機體「GQuuuuuuX」，又認識了黑長直少女「娜安」以及「紅高達」神秘靚仔駕駛員「修治」，以花名「瑪秋」參加機動戰士地下對戰賽「軍團戰」。後段「正傳」整個畫風變了Netflix《電馭叛客：邊緣行者》，人物設計也換成《Pokemon》系列的「竹 Take」，新一代動畫迷會相當喜歡。

高達GQuuuuuuX｜後半劇變 CyberPunk 2077 風格

+ 24

女主角瑪秋收埋超級好身材｜4DX版仲有隱藏彩蛋

日本那邊的粉絲超迷新女主角天手讓葉「瑪秋」！有指BANDAI吸收了《水星的魔女》女主角蘇萊塔各種不足處，精心設定一位必定會受觀眾喜愛的高達新女主角。首先她有近年動畫常見的「主角威能」，明明只是一個出身平凡的高中生，竟成發發揮了GQuuuuuuX的實力；而她在片中敢與警察對抗、性格好鬥，又被封為「令和高達瘋狗」「女版加美尤」（笑死），尤其她駕駛GQuuuuuuX搶走渣古的熱能斧，所以二創圖中的Q版「瑪秋」多數都手握斧頭霸氣十足。

女主角瑪秋收埋超級好身材｜4DX版仲有隱藏彩蛋

女主角瑪秋收埋超級好身材｜4DX版仲有隱藏彩蛋

不過最最最有趣的一點，是觀眾發現「瑪秋」真的似足日本JK女生，上學時會以鬆身冷衫收埋好身材，但穿上駕駛員緊身衣後，就發現她「有前有後」（又笑），而收看了4DX版的網民又指出，瑪秋的出浴場面竟然會帶有洗頭水／沐浴露香味，非常sexy的小彩蛋。

日本那邊甚至有用「瑪秋」沖涼場面的菲林片做入場特典

女主角瑪秋收埋超級好身材｜4DX版仲有隱藏彩蛋

由70年代跳到Cyberpunk 2077｜配樂由頭正到落尾

首先，大家就算不喜歡《水星的魔女》，應該都同意YOASOBI主唱的《祝福》叫好又叫座；而《高達GQuuuuuuX》就找來另一位人氣歌手：主唱過《鏈鋸人》歌曲的米津玄師創作新OP曲《Plazma》，是一首節奏感明快的流行曲。（仲有VTuber 星街彗星唱另一首插曲）另外，電影前半大玩70年代原版《機動戰士》懷舊配樂，舊fans應該會聽到毛管楝，而後半就忽然變了《Cyberpunk 2077》那類新派電子樂BGM，很期待將來推出原聲帶CD呢。

精美入場特典fans必儲

購買《機動戰士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》特典場戲票一張，即可獲得日本直送【DESIGN WORKS】1本，DESIGN WORKS為包含本作創作者所制作之設定原案資料的豪華小冊子！這小本子在日本已經炒起，香港fans一定要盡早收藏。

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觀後感：新舊高達Fans都會有共鳴

GQuuuuuuX生物感設計配合細緻作畫超加分，埋身戰鬥拳拳到肉極刺激；庵野秀明操刀「神展開」劇本令人拍爛手掌，巧手融合古今Gundam畫風與音樂風格，新舊粉絲都會找到令你共鳴的高達元素，Gundam Fans唔睇冇話題。

高達GQuuuuuuX製作團隊

導演：鶴卷和哉（《FLCL》、《新世紀福音戰士》系列）

劇本統籌：榎戶洋司（《 少女革命》、《FLCL》）

編劇：榎戶洋司、庵野秀明（《新世紀福音戰士》系列、《新哥斯拉》）

人物原案設計／插畫家：竹take （刀語，戲言系列）

機械設計師：山下育人（《新世紀福音戰士》系列、《新·幪面超人》）