MGSD 飛翼高達零式EW 開箱（Wing Gundam Zero EW）｜年尾工作多、記者終於在聖誕節前完成我的BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW！由於早前官方已由外皮到骨頭完全解拆了，圖文並茂就無謂再影一次，本文除了關於製作過程及玩後感，集中介紹用AI製作夾到Wing Zero的背景，在家中輕鬆影靚相。



MGSD之所以敢加MG兩字，完全因為它真正做足MG規格的內骨架+外甲，而且分色分件甚至比很多新款MG還細緻。尤其因為Q版化後，頭部夠大眼睛可以做到雙層構造，影相真是超美。

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

關節設計方面個人甚至認為在白盒MG Wing Gundam Zero EW Ver.Ka 之上，關節好緊，尤其前臂外甲有卡口直駁雙槍，超級牢固點fing都唔郁，這是我至今玩那麼多模型試過的安定感。

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

雙翼結構非常複雜，甚至有為MGSD原創的翼內半透明件構造，可以做到類似爆甲的「翼式系統發動模式」，型得好緊要。而且全部關節都好實，事前擔心兩翼會不會hold不到角度，完成後發現是多餘的想法。

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

總結認為飛翼高達零式EW這個MGSD系列第3作刷出技術新高度，真的是零負評佳作，現時市面貨量充足，3百幾蚊買到，聖誕新年砌3日剛剛好。

BANDAI 高達模型 MGSD 飛翼高達零式EW（鍾世傑 攝）

教你用AI自製型格背景影玩具靚相

記者自己使用的是Adobe的FireFly，只要有買Adobe月費計畫就可任用，你可以簡單輸入「羽毛」（要打很多羽毛否則只會有1條）「太空」「地球」「火焰」等keyword，再自定16:9尺寸，光源（背光）、鏡頭角度（廣角），試多幾次總有1張合用。之後就用全屏幕打開相片，在電腦屏幕前擺好模型，用LED燈補光（盡量不是射向屏幕，會有發光位），就算用手機都能拍出很好看的相片。

記者自己使用的是Adobe的FireFly

+ 1

以下背景圖片隨使取用

甚至如果你沒有大屏幕，也可以自用白地影模型，再將製作好背景airDrop到到手機，再用一個名為photoroom的手機app三步做好退地加背景，一樣做到好看的作品。

用一個名為photoroom的手機app三步做好退地加背景

萬代官方部落格百圖分析MGSD 飛翼高達零式EW

萬代官方部落格率先公開了100張MGSD 飛翼高達零式EW實物組裝圖，完全展示了這款新作的細膩度絕不比PG RG弱，更針對「掉毛天使高達」超長twin buster rifle 雙槍齊發、展翅半跪等標誌性動作，加入大量鞏固姿勢、固定握持武器的小機關。

頭部分件及組裝圖：雙眼有內構零件，主鏡頭內的細節與透明零件重疊，創造出逼真的多層結構。



MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜頭部分件及組裝圖

上身分件及組裝圖：Wing Zero 上身最大特點就是胸部感測器上的透明綠色零件，全個上身由大量內部零件和透明零件組成，有多層次結構。



MGSD 飛翼高達零式EW｜上身分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜上身分件及組裝圖

雙臂分件及組裝圖：膊頭裝甲有多種組件重疊，做成完係分色分件，前臂上摺角度幾乎達160度，前臂的感應器部分以透明零件再現，可動手型特別巨型，以配合巨型雙槍 Twin Buster Rifle。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙臂分件及組裝圖

雙腳分件及組裝圖：最重點當然是幾乎可完全對摺，加上有連動外甲的膝蓋部份，令到身大腳短的MGSD 飛翼高達零式EW都做到半跪動作。配合「零式系統啟動」的爆甲模式，小腿部份還有些原創的可動甲。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙腳分件及組裝圖

下半身髖部分件及組裝圖：髖關節有多種層造，裙甲部分可以獨立移動。



MGSD 飛翼高達零式EW｜下半身髖部分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜下半身髖部分件及組裝圖

背包及雙翼內骨架分件及組裝圖：背包連接身體部份有滑扣，留意一旦接合後就無法再拆開，一定要做好上色再組裝。另因雙翼非常巨型，背包頂部左右兩支雙翼內骨架同樣非常大條，且有很多骹位。



MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包及雙翼內骨架分件及組裝圖

腰部前曲幅度

MGSD 飛翼高達零式EW｜腰部左右傾斜幅度

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙膊有拉出式暗骹

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙膊暗骹拉出後，雙臂就可以向前摺。

MGSD 飛翼高達零式EW｜背包上的action base駁口再蓋蔽。

雙翼分件及組裝圖：真別小看SD級，它的雙翼絕不比RG差，設有原創的藍色透明內構，更有連動設計，觸動展開機構後，可以大幅改變整片飛翼的輪廓。



MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

特別一提露出內部機構後，可以見到內骨使用了「金屬光澤注塑」銀色零件，而且經過「反射切割」製程處理透明部件，可有效反射光線。

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜雙翼分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+飛翼完成圖（正面）

MGSD 飛翼高達零式EW｜本身+飛翼完成圖（背面）

Twin Buster Rifle分件及組裝圖｜雙槍砲管可以拉長，有很多全新concept去固定雙槍合體，又有暗扣套入前臂，防止舉槍時槍頭向下垂。



MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜ Twin Buster Rifle分件及組裝圖

盾牌分件及組裝圖｜由於模型根據KATOKI後期補完設定，MGSD 飛翼高達零式EW 備有雀頭型護盾，它更設有暗扣固定在高達的前臂。

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

MGSD 飛翼高達零式EW｜盾牌分件及組裝圖

雙翼內藏光束劍劍柄

光束劍劍柄可以固定在手心內。

其實武器有膊頭位的機槍。

零式系統啟動模式｜算是MGSD 飛翼高達零式EW原創的爆甲mode，連RG/MG Ka 版都未有。

MGSD 飛翼高達零式EW｜零式系統啟動模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜零式系統啟動模式

最後就睇睇「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW｜「瞓低變型」模式

MGSD 飛翼高達零式EW的鳥形bird mode 更分為太空用／大氣層內用兩種模式

MGSD 飛翼高達零式EW 鳥形bird mode 太空用模式

MGSD 飛翼高達零式EW 鳥形bird mode 大氣層內用模式

MGSD 飛翼高達零式EW招牌的「天使護翼」mode

開箱還特別表示了未上裝甲的全身內骨架，可見使用了不少金屬上色部份。

MGSD 飛翼高達零式EW｜全身未上裝甲內骨架

MGSD 飛翼高達零式EW｜全身未上裝甲內骨架

MGSD ウイングガンダムゼロEW

10月30日起發售／定價4950日圓