新年打牌良品｜電子麻雀台唔怕嘈親人、網民意見不一嫌似打神來也｜農曆新年就到，香港燒砲仗就犯法，但在家中跟親朋打下「衛生麻雀」就ok，洗牌聲更加是拜年其中一樣集體回憶。近日在IG有人share了一款全電子麻雀台，比電動麻雀台更進化，實體牌都沒有了，換成1大4細的電子屏幕，不過網民反應就好壞不一。



網民：電子打牌冇手感、不了

雖然可以連線對戰的網上麻雀game都出現廿年以上，仍然有網民認為電子麻雀無法洗牌、甩牌、大大力出牌沒有手感：「超級可悲，麻將根本不搓不好玩」「要有打出牌的時候用力推的那個感覺 才爽」亦有人笑言「咁咪冇得乘機摸女仔手仔」但有人不認同「當初出現電動麻雀台時都有人話唔靠自己洗牌冇意思、麻雀game流行時都係話唔甩真牌冇feel，最後都係大把人玩」

wqeel7520_memes IG截圖

可2人至4人玩、網民擔心容易出千

這台機可以設計玩不同格式的麻雀（有沒有《嚦咕嚦咕》美國麻雀？），自動計番當然有，可以玩日式game的2P雙打至4P四人同台，不夠四隻腳時可以用NPC「戥腳」。最先有人擔心、會否出現輸牌時拔電掣的賴貓行為，但原來遊戲要先用手機scan QR密連線才能玩，紀錄會存在所有玩家手機之中，無法推牌「走數」。有網民就覺得電子麻雀會自動將牌子順理次序，玩時一定要小心藏起點牌的手勢，也要小心眼鏡反光，真的很細心呀。

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新手好welcome：「一直唔識計番、其實好想一齊打」

不少網民認為靠電腦打牌令人類的腦筋退步，但就有人覺得，現在過年過節真的少了後生仔對打牌感興趣：「其實有時睇朋友打牌都覺得有趣，但我唔識計番又打得慢，唔敢join埋一齊玩」呢套電子麻雀台既有game系統輔助，又有4人同台的實體感，如果真的這張台子，也會就能參與，可見電子麻雀台也有存在價值，可令新一代更易入門，否則將來這「國技」就要失傳。

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新年最緊要齊人、玩咩都冇所謂

有位網民講得幾好，其實打牌又好、打機又好，過年最開心是圍在一起見見面，不認同這台電子麻雀台「跟上網打麻雀game冇分別」，因為它真的可以讓四個人圍座在一起聯絡感情，但切記「牌品唔好、人品自然好」，輸錢也不要推牌（因為冇牌推），摸爛牌也不要發脾氣擊打屏幕，要賠錢喔、親！