農曆新年殺時間必備10款手遊 拜年、宅在家不怕悶｜2024年版｜農厝新年將至，相信不少人都需要到處拜年以至回鄉探親，以下介紹幾款Kill-time燒時間手遊，方便大家在搭車或等待的時候有事可做。



1. Candy Crush Saga

經典Kill-time手遊代表作，雖然已推出多年但遊戲仍持續更新推出更多關卡，現時關卡總數已超過16000個，莫說是過年的幾日隨時一整年的Kill-time都可以只靠它就解決。

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2. Angry Birds 2



另一Kill-time手遊代表作，基本玩法和前作相同都是以彈弓將小鳥射出去打倒所有小豬；而和前作相比Angry Birds 2有更多不同特性的小鳥，亦加入卡牌與培養要素以及新法寶等等，關卡亦改為多階段形式，為玩法添加更多變化。

3. 2048



經典益智遊戲，玩法是要移動方塊將相同數字疊加起來，最終疊出2048。而疊到2048之後遊戲不會完結，玩家可以繼續挑戰疊出更高數字。

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4. 開枱喇 港式麻雀app



相信很多人過年第一件事就是開枱打牌，但如果去拜年的地方剛好不打麻雀，就惟有靠麻雀app來過手癮。開枱喇是港式麻雀app，免費下載且可以連線遊玩，和friend開枱或和街客對打都ok。

5. 雀魂



如果玩厭了港式麻雀，可以試試改玩日本麻雀（日麻），只是要留意日麻規則和一般香港玩慣的「三番起糊」有不少差距，但如果本身懂得麻雀規則亦不會太難理解。日麻app有很多，較多人玩的是二次元風格的雀魂，想要最本格的日麻則可以玩天鳳。

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6. 神來也斗地主



除了麻雀之外鬥地主也是熱門娛樂之選，鬥地主最熱門的app當數神來也斗地主，開game即有枱齊齊鬥地主。

7. Vampire Survivors 吸血鬼倖存者



2021年在Steam推出之後紅遍全球的遊戲，更帶起了「auto shooter」這個遊戲玩法；手機版內容和Steam版相同，而且手機版更為免費遊玩，只是會有內置廣告。

8. 角落生物農場



以上介紹的遊戲玩法都比較硬派，當然也有輕鬆愉快的殺時間遊戲之選，近年大熱的吉祥物「角落生物」手遊《角落生物農場》Sumikkogurashi Farm就是好例子。法與《牧場物語》相似，和角落生物的可愛角色一同經營農場，體驗休閒的農場生活，相當治癒。

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9. 紀念碑谷



獲獎無數的買斷制手機解謎遊戲，玩家需要控制主角在迷宮中行走，通過調整和旋轉建築物的部分，創造出能夠到達目的地的道路。後來還有續集紀念碑谷2，購買1+2合集58港元。

10. Granblue Fantasy 碧藍幻想



以「農」、「肝」出名的免費網頁/手機遊戲，遊戲內有無窮盡的東西讓你去打去刷去農，可以說你只要玩了這個遊戲之後就不會有任何時間去做其他事情，想要終極的殺時間體驗成為騎空士就對了。