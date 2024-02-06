年廿八 AirPods Pro 清潔藍牙耳機貼士｜AirPods Pro 2、Sony MX5、真無線藍牙耳機每天都塞在耳朵超過2、3小時，不少人甚至是24小時長戴耳機，就算你多愛乾淨，人體始終會分泌耳油、耳垢！有數據顯示，戴1小時耳機，含菌量會急升700倍！耳機有污穢嘢，不單看來肉酸，更會影響音質及ANC降噪效果；撞正年廿八，不如就一齊學學真無線藍牙耳機的清潔貼士！



放大 AirPods Pro 看有多污穢！

耳機最污穢的位置，當然就是塞進耳道的耳棉／耳膠，又或是AirPods 3 的網孔位，東方人還好了，上Reddit討論區，西方人耳油分泌量一般比較多，那些耳垢／ear wax放大相，看完真的會有點倒胃口，要用阿Sa「我想嘔呀」cap圖來形容，長期塞著耳窿，污物倒流入中耳，對健康及聽覺也有影響；以下會一步一步教你如何清潔／消毒耳機。

清潔工具：棉棒（留意5月1號起膠棍的棉棒就會禁售，但12蚊店有紙棍版本）／牙籤／毛刷／軟抹布／Blu Tack寶貼膠



Step 1｜清潔充電盒

耳機用完就會放入充電盒，兩隻耳機都會掉落很多耳垢在充電孔積蓄細菌。耳機充電時有時無，很可能是耳垢灰塵阻礙充電端子接駁，必須好好清理。

首先，絕不要用未經浠析的酒精直接抹耳機／機盒，有機會令深色的位置甩色！可用棉棒沾清水稀釋了的消毒洗手液清潔，又或者跟足Apple官方指示，以70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏 Clorox 消毒濕紙巾來輕拭整個充電盒！如果有頑固的小污物卡在邊邊位或夾縫，不要用cutter去挑，應該用竹製的牙籤，才不會刮花耳機。

Step 1 先清理充電盒

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Step 2｜用錯液體清潔耳機或甩色！

現在的真無線耳機設計多樣化，顏色圖案精美，如果亂用白電油或酒精清潔，很可能會令耳機甩色。根據apple官方教路，使用70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏Clorox 消毒濕紙巾來輕拭AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 或EarPods 的外部表面，就不怕損壞機身，但仍要避免抹到耳機孔及收音咪黑色網面，這些地方用棉花沾洗手液或清水捽捽就夠了。

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