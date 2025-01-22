消委會電暖氈評測｜本港天氣下周將急降至12℃！根據香港天文台預測，寒冷天氣即將來臨，許多市民開始使用電暖氈等取暖設備。然而，這些設備在提供溫暖的同時，若使用不當，也可能成為潛在的安全隱患。最近北京就發生一單因電暖氈故障引發的火災事件，令全屋燒得一片狼藉。



據了解，事故源於事主使用電暖氈時，由於內部加熱絲斷裂或接觸不良而導致過熱，引燃了床鋪被褥。事發當晚，使用電暖氈的住戶感覺到異常高溫後，試圖用濕毛巾蓋住床上輕微燒焦的位置並通風散煙，誤以為危險已被解除。然而，陰燃的火種並未徹底熄滅，最終引發了一場大火，燒毀了整排宿舍。

最近北京就發生一單因電暖氈故障引發的火災事件，令全屋燒得一片狼藉。

電暖氈作為冬季家庭常用的取暖工具，具有方便和高效的優勢，但太簡單使用反而令用家忽略其安全問題。首先，市民在選購電暖氈時，應選擇具備國際或本地安全認證的產品，例如具備CE標誌或3C認證的型號。正規品牌的產品通常會經過更為嚴格的測試，具備過熱保護、短路保護等功能，能有效降低火災風險。此外，需留意產品的使用壽命，長期使用的電暖氈可能會因內部加熱絲老化而增加故障的風險。

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使用電暖氈時，正確的操作習慣尤為重要。首先，避免長時間持續使用電暖氈，建議在睡前先通電預熱，睡覺時利用電暖氈餘溫取暖。長時間通電可能導致局部過熱，加大火災風險。其次，不應將電暖氈摺疊使用，因為摺疊會對內部加熱絲造成擠壓，增加斷裂和短路的可能性。同時，應避免在電暖氈上堆積過多的被褥或重物，這些都可能導致熱量無法散發而引起過熱。

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資料來源：finance.sina