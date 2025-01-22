「吉伊卡哇Chiikawa在台灣搶錢耶！」「又開新的期間限定店嗎？」「不是啦！小八烏薩奇真的在台灣打劫銀行呀！」😱😱😱



網民：小八窮途末路要打劫了😅

臨近歲晚，香港也再次出現械劫案，而位於台灣雲林縣的警察斗六分局，為了提醒年末提取現金的市民及銀行單位小心提防匪徒打劫，特別與銀行合作舉行演習，2名扮成劫匪的警員，竟然戴上Chiikawa吉伊卡哇角色小八和烏薩奇的面具，不單實時引來市民圍觀，事後廣發新聞相片及影片，也在網上瘋傳，網民笑言：「小八沒錢買相機？竟然墮落到打劫銀行😂😂」

台灣雲林縣斗六警察分局官方圖片

台灣雲林縣斗六警察分局官方圖片

小八用討伐棒打劫？原來是警察演習😂😂

原來，這次打劫演習還有詳細的劇本和人設，2名警員戴上小八及烏薩奇的面具，身著雨褸打劫，小八還哭訴走投無路原因：「最討厭詐欺，就是因為被騙才搶銀行」，還用討伐棒指向銀行內的市民！美中不足是演烏薩奇的警員的未有兔哥上身大叫「嗚拿」，但跟兔兔一樣小說話多做事，只不斷講「不要吵」，拿到錢袋就想逃走了。好在此時警察終於到場，烏薩奇被當場制伏，小八則駕車逃走，此時台警展示高科技辦案，使用無人機追截歹徒車輛，最後在公園草地伏法。

自由時報YouTube截圖

台灣警方以流行元素吸引民眾關注重要議題👍👍

斗六分局長黃念生指今次演習是特地加入市民喜愛的流行元素，吸引大家關注，要提防詐騙和打劫。市民也非常支持，笑著看的話，資訊應該會更加入腦吧？