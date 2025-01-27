新年大掃除好幫手，Dyson 360 Vis Nav吸塵機械人WashG1洗地機實測｜又到新年年廿八大掃除，可是繁忙的香港人未必有太多時間去大掃除的話，找對工具幫手絕對是十分重要！今次記者就來Dyson首台在香港推出的360 VisNav吸塵機械人，以及WashG1洗地機，實測兩台機能否幫到手。



Dyson 360 Vis Nav吸塵機械人的實用性比想像中更高。

Dyson 360 Vis Nav｜主動智能清潔省時省力

首先記者先設置Dyson 360 Vis Nav智能吸塵機械人。新機配置了Dyson公司多年積累的核心技術，包括強勁的Hyperdymium吸力馬達、高效的氣旋分離技術以及全機密封的HEPA過濾系統，能夠有效吸取各種類型的污垢和灰塵。

可以同一時間在不同質地的地面上吸塵，吸力夠高之餘，角落的位置亦可以徹底潔淨。

設定它的方法亦十分簡單，只需要一開機，直接利用Dyson app掃描QR Code就可以直接為新機設定好。首先它會在家中行走一之掃描整個家居地圖，然後再在手機app內設定不同地的限制，以及設定定期打掃，就完成設定。

Dyson 360 Vis Nav機器人擁有一個全新的三合一多功能吸頭。它集軟毛刷、防靜電碳纖維刷毛和硬毛刷於一體，可以應對不同地面材質的清潔需求。軟毛刷能夠有效吸附硬地板上的大顆粒碎屑，而防靜電碳纖維刷毛則可以深入地面縫隙，捕捉細小的微塵。多功能於一身的吸頭，可以大幅提升清潔效率，尤其記者家中除了石磚地外，亦有不少地毯，不需要再為不同地面而頻繁更換吸頭。

利用MyDyson app作設定，而且更可以看到整間屋的灰塵狀態。

更重要的是，Dyson 360 Vis Nav擁有強大的智能導航功能。它內置26個先進感應器，能夠持續分析周圍環境，並實時構建室內地圖。同時，頂部的8個LED燈在黑暗環境下也能主動打開，就算在晚上沒有開燈都可以辨別整個空間，確保不會遺漏任何角落。而且更能夠根據吸塵狀況，自動調節吸力，確保每一個區域都能夠徹底清潔。

有了Dyson 360 Vis Nav的幫助，在新年大掃除時，只需要輕輕打開手機app，就能夠制定個性化的清潔計劃，比如分區清潔或者針對某些重點區域加強清潔等。機器人會自動完成整個清潔流程，非常方便，最適合繁忙的用家。

清潔方面亦都十分方便，只需要拎起塵盒，便可以毋需弄污雙手，一按便可以直接將塵埃倒走，與以往的Dyson吸塵機一樣，方便易用。只是塵箱容量較細，以記者大約700呎的家居，大約3－4天左右便需要倒塵一次。

識得捐窿捐罅搵位吸塵

Dyson WashG1實用性十分高

Dyson WashG1｜地板簡易深度清洗

如果說Dyson 360 Vis Nav負責了整個家居的吸塵清潔，那麼Dyson WashG1洗地機就專司硬地板的深度清洗。WashG1配備兩個逆向旋轉的滾筒刷，每平方厘米上密布64800根超細纖維刷毛。在持續注水的情況下，這些高密度刷毛可以深入地面縫隙，徹底清潔各種頑固的乾濕污垢。同時，刮條設計還能將這些污水有效地刮除，收集到污水箱中。

有三段洗地力度選擇

WashG1還採用了Dyson獨有的三重固液分離技術。在清洗過程中，毛髮和其他固體垃圾會被刮入碎屑盒，而污水則被抽入污水箱。這樣不僅能夠確保清洗後的地面乾淨整潔，也大大方便了用戶在清空時的操作。此外，還擁有不同清洗模式供選擇，包括三檔可調的水量模式以及強效模式。可以根據不同類型的地板材質和污垢情況，選擇合適的模式進行清洗。在新年大掃除時，這樣的靈活性可以幫助用戶快速、高效地完成整個家中的地板深度清洗。

濕拖時不會有太多餘水流出，比起很多洗地機更為好用。

不僅如此，WashG1還擁有超長的35分鐘續航時間，基本上記者的家居只需要15分鐘便可以完成清潔的面積，絕對夠用。就算較大居住空間的家庭來說，都完全沒有問題。

相信最多人關心當然是清潔水箱及塵箱的問題，WashG1雖然沒有如坊間貴價的洗地機的「自動清洗」功能，但十分簡單便可以拆下洗地刷頭及塵箱，一整個浸在水中便可以簡易清洗，然後再晾乾便可以再用，清潔0難度。

一按一拉便可以將刷頭拉出

污水壺清潔十分簡單

總結

記者利用Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人和Dyson WashG1洗地機組合，在新年大掃除時輕鬆應對各種清潔需求絕非難事。輕鬆完成整個家中的深度清潔，不僅省時省力，清潔效果也會大大提升。