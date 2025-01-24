提早為手機大掃除　6個小技巧讓生活更有條理：取消追蹤會是第1步

怎麼刪都刪不完的電子郵件、排版雜亂的電腦桌面以及根本沒什麼在用的手機應用程式是否為你的困擾？儘管偶爾心血來潮或是為了轉移工作壓力時，會抽空稍微整理一下，但沒多久後收件匣仍然塞滿各種不請自來的廣告信件，電腦和手機也是重回混亂或記憶體不足的狀態。



數位裝置及應用程式已是人們生活中不可或缺的一環，新年大掃除自然也該拓展到虛擬空間。在TaskRabbit任職且負責創建組織系統的斯托米‧培瑞茲（Stormy Perez）並建議可以試著固定一段時間（例如：每周或每月）就做一項數位掃除。《華爾街日報》在文章中，分享了透過諮詢多位「數位打掃專家」整理出的6項測試策略，幫助你可以在新的一年裡好好管理數位空間。

為手機來個徹底的大掃除，會令生活變得更井井有條：

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密碼記不住、郵件爆滿？6招管理數位空間

1. 下載密碼管理器

現代人都有太多密碼要記（unsplash@kenny-eliason）

有些人選擇將所有網站的登入帳號密碼保存於電子表格、Google文件中，甚至寫在四散於各處的紙條上，而也有部分的人會選擇使用網站瀏覽器的儲存密碼功能。但事實上這兩者皆有安全風險，可能導致密碼外流，因此若能使用專門的密碼管理器，將更有助於生成更具安全性的密碼，並將所有登入資訊儲存在安全的地方。

2. 刪除多餘的應用程式

手機裏有許多apps，其實都不一定會用到。（unsplash@william-hook）

手機畫面是否看起來雜亂無章、十分混亂？首先要做的就是盡可能地刪除沒有在用的應用程式，專家林西‧馬漢娜（Lindsey Mahanna）建議先刪除過去一個月從未使用過的應用程式，並且重新排序圖標，把主畫面的第一頁保留給日常最頻繁使用的應用程式，越不常使用的應用程式則可以依序排到第二頁或更後面。並且在主畫面上適當地「留白」，將能夠會讓畫面看起來更整齊、不那麼混亂。

3. 清理收件匣

看著數千封未閱讀的電郵，根本不想去理。（unsplash@brian-j-tromp）

手動刪除電子郵件清理收件匣是很枯燥的一件事，不過透過一些簡便的方式，可以無痛打造0封未讀信件的收件匣。專家艾力克斯‧布佐佐夫斯基（Alex Brzozowski）表示可以花點時間取消訂閱，或是使用相關的應用程式，協助你取消訂閱，並篩選來自新寄件者的郵件，以及用資料夾協助你分類整理帳戶。

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4. 建立一個電子郵件的「小帳」

盡早替電郵分門別類是件好事（unsplash@austin-distel）

另一個關於電子郵件的有用小撇步是，建立一個專屬於購買商品或訂閱服務的信箱來收廣告信，以避免主要使用的收件匣不斷收到五花八門的信件。而馬漢娜指出，假如你是Gmail的用戶，可以很輕易地在應用程式中同時查看多個帳戶，所以假如一開始就有區分信箱用途，就不必向特定網站提供主要的電子信箱。

5. 取消追蹤額外的帳號

取消追蹤任何您不認識、不感興趣的帳號（unsplash@william-krause）

新的一年，也要迎接新的貼文牆。新年正是重新檢查你的各種社交網站的大好時機，例如Instagram、LinkedIn、Facebook等等，取消追蹤任何您不認識、不感興趣或讓您感受不好的帳號，能讓你的社群版面更簡潔。

6. 保持謙虛，使用Google

善用Google搜尋功能（unsplash@solen-feyissa）

專家阿曼達‧傑佛遜（Amanda Jefferson）分享，當她的客戶試圖解決數位相關的問題卻陷入困境的時候，他們往往會選擇放棄。但事實上，Google搜尋可以快速解決你的大多數問題，通常前幾個搜尋結果就會提供簡易的逐步說明，幫助你解決那些讓你一直抓狂的問題。例如，在Google搜尋上可以查詢到在電腦上啟用自動刪除功能後，這樣就不用定期去清空垃圾桶。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】